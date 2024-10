Okan Buruk'tan Acun Ilıcalı göndermesi! ''Fenerbahçe taraftarını yine kandırmak...'' Bomba iddia: 'Ceza almam için uğraştılar'

UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında RFS'ye konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

''EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ''

"Önemli bir oyunculara sahipler. Taktiksel olarak ne yaptıklarını gördük. İyi savunma yapacak bir takım. Son Bükreş maçında kalabalık savunma yapmayı denediler. Hedefimiz buradan kazanarak yolumuza devam etmek. Dinlendik, hazırlandık. Oyuncularımızla en iyisini yapacağız."

''BEŞİKTAŞLI VE FENERBAHÇELİ YÖNETİCİLER CEZA ALMAM İÇİN ÇABA SARF ETTİLER''

''Enteresan şeyler olmaya başladı. Batshuayi ve benim sevklerim enteresan. Hakemle bir diyaloğum olsaydı zaten kart görürdüm. Pazar gününden beri Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli yöneticilerin ceza almam için çaba sarf ettiklerinin bilgisini almıştım. Hakemi tehdit etmem için onunla konuşmam lazım, öyle bir şey de olmadı. Kendi kendinize söylenmeniz bile ceza maddesi olarak karşınıza çıkacaktır. Hakemle iletişimim yokken beni bu görüntüyle sevk ederseniz bu hukuka aykırı."

''YÜZ YÜZE YAPILAN TEHDİTLERİ GÖRDÜK''

"Bu başlıyorsa devamının gelmesi lazım. Her oyuncu için. Bundan önce bu yapılmadı. Yüz yüze yapılan tehditleri gördük. Adam dövmeleri gördük. Taraftar dövmeleri gördük. Bunlarda hiç ceza yoktu. Bizim özelimizde bu yapılacaksa üzücü. Ancak her karara saygılıyım. Federasyonumuza güveniyorum. Ne karar verirlerse de buna da saygı duyuyorum. Benim için, takımım için en önemli şey sahada olmam. Bunu istemeyenlere, bu kararı aldırmak isteyenlere karşı da ben, ekibim, futbolcularım her zaman bunun arkasında olacağız."

ACUN ILICALI AÇIKLAMASI

"Hala dostuz Acun'la. O Fenerbahçe, ben de Galatasaray'ın başarısı, hakları için mücadele ediyoruz. Aslında çok kısa bir zaman önce, 10 gün önce ne kadar iyi bir takım olduğumuzu ve aslında onlara bir iyilik de yaptık. Çok önemli futbolcular seyrettireceğiz demişlerdi, biz çok önemli oyuncularımızla önemli bir galibiyet aldık. Sahada kaldık. Bu kadar kısa bir süre üzerine tekrardan geçen seneki dosyalara dönmemiz bana komik geliyor. Eğer 3-0'dan sonra Atilla Karaoğlan'ın verdiği penaltı olmasa daha da büyüyecek bir skor üzerinden maçı konuşabilirdik."

''FENERBAHÇE TARAFTARINI YİNE AYNI ŞEKİLDE KANDIRMAK...''

"Fenerbahçe taraftarını da yine aynı şeklinde onları kandırmak da demiyim ama farklı bir şekilde yönlendirmek bana doğru gelmiyor. İki takımın da önemli kadroları var. Yarış belki de 5 takıma arasında devam edecek. Bu kadar kanal kanal gezmek için çok erken olduğunu düşünüyorum."