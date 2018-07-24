Oktar Kaynarca geçmişe döndü!

Gençlik yıllarına ait bir kareyi sosyal medyadan yayınlanan Oktay Kaynarca fotoğrafının altına şu yorumu yaptı:

"Yer İstanbul Fiat kamyon fabrikası, 50 NC midibüs elektrik montaj hattı... Hayatın o yıllarda da BANA GÜZEL olduğu daha GÜZEL olacağına inandığım yıllar... Ne kadar kalbi güzel sevenlerim varmış kendimle gurur duydum. Her insana nasip olmaz bunca yıl gerçekte yüzünü bile görmedikleri ama hep sevdikleri inandıkları arkasında durdukları bir adam olmak...

Tek tek hepinize sarıldığımı kucakladığımı varsayın benim güzel memleketimin güzel yürekli insanları..." mesajıyla paylaşımda bulundu.

Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veriyor.

*Fotoğrafta en sağdaki.

