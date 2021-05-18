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Oktay Gürtürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte 'Aşk Çiçeğim' şarkısını söyleyen sanatçı Oktay Gürtürk hayat hikayesi...

18.05.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015 senesinde seslendirip yayınladığı 'Aşk Çiçeğim' isimli şarkısıyla tanınan Oktay Gürtürk, bugün 18 Mayıs tarihinde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. İzleyiciler, Oktay Gürtürk kimdir, Oktay Gürtürk yaşı kaç gibi soruları merak ediyor. Peki Oktay Gürtürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte 'Aşk Çiçeğim' şarkısını söyleyen sanatçı Oktay Gürtürk hayat hikayesi...

Oktay Gürtürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte 'Aşk Çiçeğim' şarkısını söyleyen sanatçı Oktay Gürtürk hayat hikayesi...

Bugün 18 Mayıs Salı günü, 'Aşk Çiçeğim' isimli şarkısıyla tanınan Oktay Gürtürk, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Oktay Gürtürk kimdir sorusu izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Oktay Gürtürk kimdir, nereli ve kaç yaşında?

OKTAY GÜRTÜRK KİMDİR?

Aslen Elazığlı olan ve Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde dünyaya gelmiş olan Oktay Gürtürk'ün doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Çocukluk dönemini Elazığ’da geçirmiş olan ve 30 yıla yakın bir sahne geçmişi olduğunu söyleyen Oktay Gürtürk, küçük yaşlarından itibaren müzikle ilgilenmektedir. 1988 senesinde profesyonel müzik hayatına başlangıç yapan Oktay Gürtürk, ilk kez Ankara'da sahne almaya başlamıştır. Ankara'da pek çok mekanda sahne alan şarkıcı, kariyerine Ankara sonrasında İstanbul'da devam etme kararı almıştır.

2000 senesinde ilk albümünü çıkaran Oktay Gürtürk, 2007 senesinde çıkardığı ''Yiğit Yaralı Olur'' albümü ile artık tanınmaya başlanmıştır. Futbolla da ilgilenen Oktay Gürtürk, Galatasaray ve Elazığspor taraftarıdır. 'Aşk Çiçeğim' isimli şarkısıyla önemli bir başarı kazanan şarkıcı, müzik kariyerine yaptığı albümler ve diğer müzikal çalışmalarıyla devam etmektedir.

Oktay Gürtürk, müzik kariyerine başlama serüveninden şöyle bahsetmiştir:

"4 yaşımdan beri şarkı söylüyorum. Musuki cemiyetlerinde başlayan müzik hayatım düğünlerde, çay partileri oluyordu eskiden, onlarla devam eden bir süreç. Cemiyetten sonra da tamamen profesyonel olarak 1900.. Yılları söylesek yaşımız ortaya çıkacak .. İlk şarkı söylemem ilkolkulda 23 Nisan'da hiç unutmuyorum, 'Bir mumdur iki mumdur bu ne güzel bayramdır' diye okuduğumuz türkülerle başladık. Sonra uzun yıllar yurdun her yöresinde, ama ben asıl çok büyük hem maddi hem manevi hem de sanatsal açıdan büyük şeyler sağladığım Ankara'dır. Müziğin müzik, sahnenin sahne olduğu dönemlerdeki sahneyi yaşamış, sahneye çıkmış şanslı insanlardan biriyim. 2007'de beni tamamen insanlara tanıtan yani şöhret dediğimiz ''Yiğit Yaralı Olur'' albümü. Bu şarkı beni milyonlaca insanlara ulaştırdı. Sonra ''Baboş'' türkümüz inanılmaz bir patlama oldu, bir çok kesim bu türkü ile beni hatırlamaya başladı. Benim için inanılmaz bir başarı sağladı."

OKTAY GÜRTÜRK ESERLERİ

Emmoğlu Ele Benzer
Tahribat
Yiğit Yaralı Olur
Kara Köprü Narlıktır
Baboş

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