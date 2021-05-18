Oktay Gürtürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte 'Aşk Çiçeğim' şarkısını söyleyen sanatçı Oktay Gürtürk hayat hikayesi...

Bugün 18 Mayıs Salı günü, 'Aşk Çiçeğim' isimli şarkısıyla tanınan Oktay Gürtürk, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Oktay Gürtürk kimdir sorusu izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Oktay Gürtürk kimdir, nereli ve kaç yaşında?

OKTAY GÜRTÜRK KİMDİR?

Aslen Elazığlı olan ve Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde dünyaya gelmiş olan Oktay Gürtürk'ün doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Çocukluk dönemini Elazığ’da geçirmiş olan ve 30 yıla yakın bir sahne geçmişi olduğunu söyleyen Oktay Gürtürk, küçük yaşlarından itibaren müzikle ilgilenmektedir. 1988 senesinde profesyonel müzik hayatına başlangıç yapan Oktay Gürtürk, ilk kez Ankara'da sahne almaya başlamıştır. Ankara'da pek çok mekanda sahne alan şarkıcı, kariyerine Ankara sonrasında İstanbul'da devam etme kararı almıştır.

2000 senesinde ilk albümünü çıkaran Oktay Gürtürk, 2007 senesinde çıkardığı ''Yiğit Yaralı Olur'' albümü ile artık tanınmaya başlanmıştır. Futbolla da ilgilenen Oktay Gürtürk, Galatasaray ve Elazığspor taraftarıdır. 'Aşk Çiçeğim' isimli şarkısıyla önemli bir başarı kazanan şarkıcı, müzik kariyerine yaptığı albümler ve diğer müzikal çalışmalarıyla devam etmektedir.