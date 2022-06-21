Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde asker olacak

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, final yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ardından yeni sezonda 'Ben Bu Cihana Sığmazam' isimli diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

İKİ FARKLI HAYATI OLAN BİR ASKER!

Yakında çekimleri başlayacak olan dizide Kaynarca, geçmişini gizlemek zorunda kalan ve iki farklı hayatı olan asker Cezayir'e hayat verecek.

OYUNCU KADROSU AÇIKLANDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryosunu Mahinur Ergun, Alican Yaraş ile Yusuf Reha Alp’in yazdığı; geçmişini gizlemek zorunda kalan ve iki farklı hayatı olan asker Cezayir'in hikayesinin anlatılacağı dizide şu oyuncular yer alıyor:

Yeni sezonda izleyici ile buluşacak olan dizinin kadrosunda Pelin Akil (Firuze), Ebru Özkan (Leyla), Işıl Yücesoy (Gülendam), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas) Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Mina Derman (Suna), Eren Vurdem (Azamet), Ali Seçkiner Alıcı (Kırban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), İnanç Konukçu (Ethem), Ragıp Savaş (Atakan), Değer Alp (Canan), Pelin Uluksar (Süheyla), Aslı Sevi (Azade), Melisa Duru Ünal (Mercan), Ömer Kurt (Kerim), Ziya Kürküt (Bekir), Burcu Binici (Meltem), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Umut Mirza (Necip) ve Selçuk Kılıç (Birkan) yer alıyor.



