Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Şimdi bu adını ilk kez duyduğum hanımefendi bu resmin altına bir yazı döşenmiş beni bu iki yanımdaki oyuncu arkadaşların adlarının karıştığı olaylara dahil ederek( haklılar haksızlar bilmem, bu konulara yanı başımda olmadıkça görmedikçe dahil de olmam) setlerin arkasının temiz olması gerektiğinden girip saçmalaya saçmalaya sözüm ona erkek egemenliğini öne çıkarıp, bunlar düzelmezse izleyecek kaliteli bir şey olmaz demeye getirmiş...

"AMERİKA'YA GİDİNCE YÜREK YİYORSUNUZ"

"Şimdi bu sözüm ona kadın hakları savunucusu arkadaş beni suçlayacak bir şey bulamayınca masa altına içki saklamamı bulmuş daha kaliteli yapımların ortaya çıkmamasına sebep olarak...Hayatta en sevmediğim insan tipi bilgisi olmadan fikri olanlardır..İşin vahameti bu arkadaş bilgisiz olduğu gibi bir de alakasız ve bir de konuya ta Amerika'dan dahil, yani yazısını ta oralardan yazıp yayınlatıyor.. Bu ara moda bu AMERİKA ya gidince yürek yemiş gibi olmak..Şimdi sözüm ona köşe yazarı bu arkadaşa tavsiyem benim bu güne dek çalıştığım bütün iş arkadaşlarımı bulması, tek tek konuşması onlara anlattırması benim o sözünü ettiği set arkasının şartlarının daha iyi olması için neler yaptığımı...!.."

"DENİZ'İN DİZİDEN AYRILMA SEBEBİ ÖZEL HAYATI DEĞİL"

Severim yazının yayınlandığı gazeteyi okurum da ama gazetecilik titizlik adalet tarafsızlık araştırmacılık ister. Hiç sormadınız ama ben söyleyeyim mesela beni de sık sık dahil ettiğiniz Deniz Çakır'ın diziden ayrılma nedeninin asla özel hayatı olmadığını, asla özel hayatı ile herhangi bir yaptırım herhangi bir zorlama olmadığını. Sayın köşe yazarına tavsiyem öyle Amerika'lardan memleketine dair yalan yanlış şeyler yazıp atıp tutacağına gel sokağa in araştır sor öğren,o kalemi öyle al eline, öyle hak et o köşeyi...

