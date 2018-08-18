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Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HABERLERİ  | 18.08.2018 16:56 | Son Güncelleme

Oktay Kaynarca, taciz iddialarıyla gündeme gelen meslektaşlarıyla kendisini aynı haberde yazan köşe yazarı Ceren Şehirlioğlu'na ateş püskürdü. Kaynarca, rol arkadaşı Deniz Çakır'ın diziden çıkarılma sebebinin özel hayatı olmadığını da söyledi.

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, son günlerde meslektaşları hakkında çıkan haberlerin kendisiyle ilişkilendirilmesine sert çıktı.

Köşe yazarı Ceren Şehirlioğlu'nun dizi sektöründe çıkan taciz iddialarıyla anılan Talat Bulut ve Nurgül Yeşilçay ile "Öpüşme" tartışmasına karışan Erkan Petekkaya ile Oktay Kaynarca'nın fotoğraflarını birleştirip "Kamera arkası temizlenmedikçe, kamera önünde düzgün şeyler çıkmayacak" yazısına Kaynarca'dan sert açıklama geldi.

PAYLAŞIMINDA KÖŞE YAZARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından köşe yazarının sayfa görüntüsünü paylaşıp altına şunları yazdı:

Şimdi bu adını ilk kez duyduğum hanımefendi bu resmin altına bir yazı döşenmiş beni bu iki yanımdaki oyuncu arkadaşların adlarının karıştığı olaylara dahil ederek( haklılar haksızlar bilmem, bu konulara yanı başımda olmadıkça görmedikçe dahil de olmam) setlerin arkasının temiz olması gerektiğinden girip saçmalaya saçmalaya sözüm ona erkek egemenliğini öne çıkarıp, bunlar düzelmezse izleyecek kaliteli bir şey olmaz demeye getirmiş...

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"AMERİKA'YA GİDİNCE YÜREK YİYORSUNUZ"

"Şimdi bu sözüm ona kadın hakları savunucusu arkadaş beni suçlayacak bir şey bulamayınca masa altına içki saklamamı bulmuş daha kaliteli yapımların ortaya çıkmamasına sebep olarak...Hayatta en sevmediğim insan tipi bilgisi olmadan fikri olanlardır..İşin vahameti bu arkadaş bilgisiz olduğu gibi bir de alakasız ve bir de konuya ta Amerika'dan dahil, yani yazısını ta oralardan yazıp yayınlatıyor.. Bu ara moda bu AMERİKA ya gidince yürek yemiş gibi olmak..Şimdi sözüm ona köşe yazarı bu arkadaşa tavsiyem benim bu güne dek çalıştığım bütün iş arkadaşlarımı bulması, tek tek konuşması onlara anlattırması benim o sözünü ettiği set arkasının şartlarının daha iyi olması için neler yaptığımı...!.."

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"DENİZ'İN DİZİDEN AYRILMA SEBEBİ ÖZEL HAYATI DEĞİL"

Severim yazının yayınlandığı gazeteyi okurum da ama gazetecilik titizlik adalet tarafsızlık araştırmacılık ister. Hiç sormadınız ama ben söyleyeyim mesela beni de sık sık dahil ettiğiniz Deniz Çakır'ın diziden ayrılma nedeninin asla özel hayatı olmadığını, asla özel hayatı ile herhangi bir yaptırım herhangi bir zorlama olmadığını. Sayın köşe yazarına tavsiyem öyle Amerika'lardan memleketine dair yalan yanlış şeyler yazıp atıp tutacağına gel sokağa in araştır sor öğren,o kalemi öyle al eline, öyle hak et o köşeyi...

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