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Oktay Kaynarca ilk kez o gerçeği açıkladı! Kurtlar Vadisi'nin Amerikan dizisinden uyarlama olduğu ortaya çıktı! Kimse bilmiyordu...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
15.10.2024 10:24
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Candaş Tolga Işık'ın Kafa TV'deki yeni programı Fenomen'e katılan Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Çakır karakterinin ölüm sürecini anlattı. Ünlü oyuncu programda Kurtlar Vadisi'yle ilgili kimsenin bilmediği bir gerçeği de açıkladı. Kaynarca, dizinin Amerikan dizisinden uyarlama olduğunu söyledi.

Oktay Kaynarca ilk kez o gerçeği açıkladı! Kurtlar Vadisi'nin Amerikan dizisinden uyarlama olduğu ortaya çıktı! Kimse bilmiyordu...

Kurtlar Vadisi, uluslararası kriz haberleriyle, işlediği konularla, oyuncularıyla ve karakterleriyle Türk televizyon tarihinin en efsane ve unutulmayan yapımlarından bir tanesi. 2003 yılında yayın hayatına başlayan dizi, Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal ve birçok ünlü isimle her hafta fırtınalar estiriyordu.

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Türkiye, Polat'ı Memati'yi, Abdülhey'i, Erhan'ı, Elif'i severek izlemişti. O karakterlerden biri de Oktay Kaynarca'nın efsane bir şekilde canlandırdığı Laz Ziya'nın damadı Süleyman Çakır'dı. Efsane karakter, 8 Nisan Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştü. Bu ölüm ise herkesi o dönem yasa boğmuştu. Şimdi ise her yıl ölüm yıl dönümünde Çakır, Türkiye'nin farklı yerlerinde anılıyor.

DİZİDEN AYRILMA SÜRECİNİ ANLATTI!

Candaş Tolga Işık'ın Kafa TV'deki yeni programı Fenomen'e katılan Oktay Kaynarca, diziden ayrılma sürecini anlattı. Ünlü oyuncu, "Sıkıntılı bir süreçti canı çok sıkkındı Osman'ın. Çakır karakterinin ölmesinin kararının ardından bana iletti. Bana ilettiler 'Tamam canınız sağ olsun ne yapalım sonuçta o bir karakter. Canını sıkma bu kadar önemli değil' dedim. Sette büyük bir moral bozukluğu vardı. Herkesin canı çok sıkkındı. Ben herkesi eğlendirmeye neşelendirmeye çalışıyordum. Bittikten sonra 'Tamam' dedik." ifadelerini kullandı.

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Kaynarca, "Sonuçta bu bir sahne, biz nasıl çekilmesi gerekiyorsa ona önem veriyoruz. Anladığım kadarıyla çok da iyi çekilmemiş. Ben olsam şimdi daha güzel çekerim. Işığı, detayı, biraz daha gererdim sahneyi. Biraz hızlıca çekilmiş bir sahne." dedi. "Ölümden öte köy mü var" lafını ben uydurdum. Dizide doğaçlama yaptığım replikler hoşuna gidiyordu insanların. 'Ne güzel İstanbul be' sözü de çok tuttu." sözlerini ekledi.

KURTLAR VADİSİ AMERİKAN DİZİSİNDEN UYARLAMA ÇIKTI!

Diziyle ilgili kimsenin bilmediği bir gerçek de ortaya çıktı. Oktay Kaynarca Kurtlar Vadisi'nin Amerikan yapımı Büyük Tuzak isimli diziden uyarlama olduğunu söyledi. "İşin orijinalini söyleyeyim ben size. O zamanlar TRT'de "Büyük Tuzak" diye bir dizi oynuyordu. Bu dizi Amerikan formatıydı. Biz bayıla bayıla seyrediyorduk. Sonra ben Osman'ın yanına gittim. 'Böyle bir dizi var, iyi formatlanırsa kıyamet koparır' dedim. Sonra bu iş soğudu. Bir süre sonra Osman beni çağırdı aynı projeden bahsetti ve 'Projeyi yapmaya karar verdik' dedi." sözleriyle ilk kez bu gerçeği açıkladı.

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Orijinal ismi Wiseguy olan dizi Türkiye'de Büyük Tuzak ismiyle yayınlandı. 1987'den 1990'a kadar yayın hayatına devam eden dizi, Wiseguy'ın başrolünü ilk olarak Ken Wahl, Jonathan Banks'in canlandırdığı kıdemli ajan Frank McPike'ın gözetiminde FBI için çalışan Vinnie Terranova karakteriyle oynadı. Kurtlar Vadisi'nde bu karakter Polat Alemdar. Kevin Spacey ise dizide Mel Profitt karakterini canlandırıyor. Kurtlar Vadisi'nde bu karakter de Süleyman Çakır.

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Dizinin konusu ise şöyle: Frank McPike (Jonathan Banks) tarafından alınıp yüzü değiştirilerek mafyanın içine sürülen Vinnie Sanny Steelgrave’in (Ray Sharkey üst resim) yanında mafyaya hızlı bir giriş yapar. Kısa sürede mafyanın çeşitli kollarında Sanny ile birlikte etkisini arttırır ve en sonunda Sanny’ye ajan olduğunu söyler ki bu durumdan zaten uzun süredir şüphelenen Roger LoCocco tarafından sıklıkla sıkıştırılmaktadır. Ancak McPike ile çok gizli bir Telefon Kulübesinden (!) günlük gazetelerde çıkan bazı cümleleri parola olarak kullandıkları haberleşmeleri sayesinde işleri istediği gibi yürütmeyi başaracaklardır.

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kurtlar vadisi
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