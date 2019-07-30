Oktay Kaynarca, Mehmet Aslantuğ ve Ozan Güven'in tatil keyfi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Bodrum tatilinde Mehmet Aslantuğ ve Oktay Kaynarca ile çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.
Mehmet Aslantuğ ve eşi Arzum Onan, Ozan Güven ve Oktay Kaynarca'nın tekne tatiline, Güven'in oğlu Ali Ateş ile Aslantuğ çiftinin oğulları Can da eşlik etti.
Ünlü oyuncu Kaynarca, tatil pozlarını "Abiler kardeşler babalar oğullar" notuyla paylaştı.
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