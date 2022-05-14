Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' ne zaman başlayacak? Yayın tarihi belli oldu mu?

Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ne zaman yayınlanacağı, birçok diziseverin merakla araştırıp sorguladığı konular arasında yer almaya başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin çeşitli nedenlerden dolayı final yapmasının ardından, dizinin sevenleri Oktay Kaynarca'nın yeni dizisini beklemeye başladı. Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' ne zaman başlayacak?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Herkes tarafından sevilen oyuncu Oktay Kaynarca’nın başrolünde yer alacağı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin çekimleri, Haziran ayının sonunda başlayacak. Dizinin Eylül ayında yayınlanması ve ekranlara gelmesi bekleniyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM HANGİ KANALDA?

Ben Bu Cihana Sığmazam, ATV ekranlarında izleyicilerin karşısında olacak. Onur Tan’ın yöneteceği dizi adını Nesimi’nin efsane bir şiirinden alıyor.

ROLÜNÜN ADI 'CEZAYİR'

Alican Yaraş ve Yusuf Alp’in yazdığı dizide Oktay Kaynarca sürprizi bol bir karaktere hayat verecek. Kaynarca’nın rolünün adı ise Cezayir... Oyuncu kadrosu netleşmek üzere olan dizinin bazı sahneleri Türki Cumhuriyetleri’nde çekilecek.

