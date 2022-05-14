MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' ne zaman başlayacak? Yayın tarihi belli oldu mu?

Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' ne zaman başlayacak? Yayın tarihi belli oldu mu?

14.05.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin ne zaman, hangi gün yayınlanacağı diziseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Oktay Kaynarca'nın başrolünde olacağı yeni dizi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kısa bir zaman sonra çekimlerine başlanacak ve dizi ilk bölümleriyle yayınlanmaya başlanacak. Peki, Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' ne zaman başlayacak?

Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' ne zaman başlayacak? Yayın tarihi belli oldu mu?

Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ne zaman yayınlanacağı, birçok diziseverin merakla araştırıp sorguladığı konular arasında yer almaya başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin çeşitli nedenlerden dolayı final yapmasının ardından, dizinin sevenleri Oktay Kaynarca'nın yeni dizisini beklemeye başladı. Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' ne zaman başlayacak?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Herkes tarafından sevilen oyuncu Oktay Kaynarca’nın başrolünde yer alacağı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin çekimleri, Haziran ayının sonunda başlayacak. Dizinin Eylül ayında yayınlanması ve ekranlara gelmesi bekleniyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM HANGİ KANALDA?

Ben Bu Cihana Sığmazam, ATV ekranlarında izleyicilerin karşısında olacak. Onur Tan’ın yöneteceği dizi adını Nesimi’nin efsane bir şiirinden alıyor.

ROLÜNÜN ADI 'CEZAYİR'

Alican Yaraş ve Yusuf Alp’in yazdığı dizide Oktay Kaynarca sürprizi bol bir karaktere hayat verecek. Kaynarca’nın rolünün adı ise Cezayir... Oyuncu kadrosu netleşmek üzere olan dizinin bazı sahneleri Türki Cumhuriyetleri’nde çekilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyilik dizisinin Damla'sı Sera Kutlubey sevişme sahnesiyle olay oldu!İyilik dizisinin Damla'sı Sera Kutlubey sevişme sahnesiyle olay oldu!
Gelen soru mide bulandırdı! "Eltimin kocam ve kardeşimle ilişkisi var" dedi ve eklediGelen soru mide bulandırdı! "Eltimin kocam ve kardeşimle ilişkisi var" dedi ve ekledi
MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı! MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!
Anahtar Kelimeler:
Oktay Kaynarca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AFAD duyurdu! İzmir'de korkutan deprem

AFAD duyurdu! İzmir'de korkutan deprem

Akılalmaz olay! Alkollü sürücü polisi görünce...

Akılalmaz olay! Alkollü sürücü polisi görünce...

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Beyaz Saray'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Beyaz Saray'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Sokak köpeği dehşeti! Saldırıya uğrayan fotoğrafçı hayatını kaybetti

Sokak köpeği dehşeti! Saldırıya uğrayan fotoğrafçı hayatını kaybetti

Survivor'da sürpriz sonuç! "Olması gereken buydu"

Survivor'da sürpriz sonuç! "Olması gereken buydu"

İlginizi Çekebilir

'Sütyensizsiniz kızmasınlar' deyince...

'Sütyensizsiniz kızmasınlar' deyince...

Çikolata ölüme meydan okuyor

Çikolata ölüme meydan okuyor

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Bağışıklığı çelik gibi yapar, kalp sağlığını korur, cildi güzelleştirir...

Bağışıklığı çelik gibi yapar, kalp sağlığını korur, cildi güzelleştirir...

Kadınlar zirveyi görürken erkekler yerle bir oluyor!

Kadınlar zirveyi görürken erkekler yerle bir oluyor!

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.