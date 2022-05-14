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Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinden flaş gelişme!

14.05.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük ilgiyle izlenen 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin final yapmasıyla Oktay Kaynarca'nın merakla beklenen yeni dizisinin ve karakterinin adı belli oldu.

Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinden flaş gelişme!

Oktay Kaynarca’nın “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”ın ardından başrol oynayacağı ve büyük merakla beklenen yeni dizisinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Ünlü aktörün aynı zamanda yapımcılığını da üstleneceği dizi eylül ayında atv’de yayınlanacak.

Çekimleri haziran sonu başlayacak olan dizinin adı: “Ben Bu Cihana Sığmazam”…
Onur Tan’ın yöneteceği dizi adını Nesimi’nin efsane bir şiirinden alıyor.

KAYNARCA'NIN ROLÜNÜN ADI CEZAYİR

Alican Yaraş ve Yusuf Alp’in yazdığı dizide Oktay Kaynarca sürpriz bir karaktere hayat verecek. Kaynarca’nın rolünün adı ise Cezayir.

Oyuncu kadrosu netleşmek üzere olan dizinin bazı sahneleri Türki Cumhuriyetleri’nde çekilecek.


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Oktay Kaynarca
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