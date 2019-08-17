Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem ve Mehmet Aslantuğ'un tatil keyfi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, yakın dostları Mehmet Aslantuğ ve Selçuk Yöntem ile birlikte Bodrum'da tekne turu yaptı. Oktay Kaynarca çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Ünlü oyuncu paylaşımına, “Dostların arasında güneşin sofrasında çalabildiğimiz kadar keyif, alabildiğimiz kadar dem...Selam olsun hayata bizden dair..." notunu yazdı.



