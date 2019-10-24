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Okul bahçesinde öğretmene saldırdılar! İşte o anlar

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 24.10.2019 15:19 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir öğretmenin okul bahçesinde veli ve iki oğlu tarafından darbedildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

21 Ekim'de ilçeye bağlı Cumhuriyet köyünde bulunan Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulunda Müdür yardımcısı ve Görsel Sanatlar öğretmeni Yasin Güneş, davranışlarından şikayetçi olduğu öğrencinin durumunu okul idaresine bildirdi. Okul idaresi de durumu öğrencinin velisine iletti.

İki çocuğuyla okula gelen veliyi kapıda karşılayan öğretmen Güneş, öğrencinin durumunu anlatarak konuşmak üzere onları odaya davet etti.

Daveti kabul etmeyen veli ve iki oğlu öğretmeni okul bahçesinde darbetmeye başladı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde öğretmenin veli ile iki oğlu tarafından uğradığı saldırı ve yerde tekmelenmesi görülüyor. Okuldaki diğer öğretmenlerin araya girmesiyle saldırganlar okuldan uzaklaşıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

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Diyarbakır öğretmen

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