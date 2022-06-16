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Okullar ne zaman açılacak 2022? Okullar kaç gün tatil? MEB açıkladı! İşte 2022-2023 okulların açılacağı tarih

16.06.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okullar ne zaman açılacak 2022? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 17 Haziran 2022 Cuma günü sona eriyor. Öğrenciler şimdiden gelecek öğretim dönemine ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki okullar kaç gün tatil? İşte İlköğretim, ortaokul ve lise öğrencileri için okulların açılacağı tarih...

Okullar ne zaman açılacak 2022? Okullar kaç gün tatil? MEB açıkladı! İşte 2022-2023 okulların açılacağı tarih

Okullar ne zaman açılacak 2022? Yaz tatili 17 Haziran 2022 Cuma günü karnelerin alınmasının ardından başlayacak. Vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya devam ediyor. Öte yandan 'okullar kaç gün tatil?' sorusunun yanıtı da öğrenciler tarafından merak konusu oldu. İlköğretim, ortaokul ve lise öğrencileri için okulların açılacağı tarih ile konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2022?

Okulların açılacağı tarih 17 Haziran Cuma günü sona erecek olan 2021-2022 eğitim öğretim dönemi sebebiyle şimdiden merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesinde yer alan yazılı açıklamada 2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin de netleştiği de belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıklamasında okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023’de başlayacağını ifade etti.

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin mesleki çalışmalarının, 1 Eylül’de başlayacağını belirtti ve 2022-2023 eğitim öğretim takvimine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var.

Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan’da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.”

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