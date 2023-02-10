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Okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem yarıyıl tatili uzatıldı mı, kaç gün oldu? MEB'den açıklama!

10.02.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş'ta ve etkilenen 10 ilde meydana gelen yıkım sonucunda OHAL ilan edilmişti. Bir son dakika açıklaması da eğitim alanında yapıldı. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre okulların açılma süresi uzatıldı. Peki okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem yarıyıl tatili kaç gün oldu? İşte detaylar...

Okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem yarıyıl tatili uzatıldı mı, kaç gün oldu? MEB'den açıklama!

Okulların, deprem nedeniyle 13 Şubat'ta açılması bekleniyordu. Ancak bu süre, Türkiye genelinde yeniden güncellendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye genelinde öğrencileri ilgilendiren açıklama yaptı. Peki okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem yarıyıl tatili kaç gün oldu? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Depremlerin ardından Türkiye genelindeki okullarda eğitime verilen ara 13 Şubat'a kadar uzatılmıştı. Yeni açıklamada Bakan Özer, Türkiye'de eğitim öğretime verdikleri arayı 20 Şubat'a kadar uzattıklarını açıkladı. Bununla birlikte YÖK, bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurdu.

BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA

Bakan Özer yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Tüm Türkiye’deki gönüllü öğretmenlerimiz zaten burada da görüyorsunuz. Balıkesir’deki öğretmenlerimiz burada. On binlerce öğretmenimiz sahada dolayısıyla bu süreci aksatmamak için tüm Türkiye’de 71 ildeki 13 Şubat’a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. Yani 71 ilde 20 Şubat itibariyle eğitim öğretim başlayacak."

"İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR ERTELENDİ"

Öte yandan Yükseköğretim Kurumundan da (YÖK) bir açıklama geldi. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle; bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları, bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları, yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları dikkate alınarak, tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir" denildi.


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