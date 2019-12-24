Öküz helvası tarifi, öküz helvası yapılışı

Alanya'da yöresel ev yemekleri yapan Cevdet Görücü, "öksüz helvası"nın bir diğer adının da "öküz helvası" olduğunu belirtiyor. Elektriğin, televizyonların olmadığı zamanlarda eş dost ziyaretlerinde muhabbet arasında hanımların yaptığı tatlının güzel bir hikayesinin olduğunu ifade eden Görücü, sözlerine şöyle devam ediyor:

"Pekmez, un ve yağdan yapılan helva, kıvamı tutturulunca geniş bir tabağa yayılır. Helvanın ortasına yağ konulacak şekilde bir de havuz oluşturulur. Öksüz helvasının bu havuzu da kızartılmış tereyağı ile doldurulur. Asıl hikaye de bundan sonra başlıyor. Öksüz helvasını dikkatli tüketmek gerekiyor. Tabağın kenarlarından alınan helva lokmaları, tereyağı havuzuna batırılıp yenerek havuzun olduğu kısma kadar gelinir. Göbeğe yaklaştıkça risk artıyor çünkü bu yağ dolu havuzu yıkan ilk kişi ceza alıyor. Bu ceza da bir sonraki buluşmanın kimin evinde ve helvayı kimin yapacağı oluyor. Aynı zamanda bu havuzu patlatan kişiye 'öküz' deniliyor. Öküz olmamak için de uyanık olmalı. Uyanık adam bu havuzu patlatmaz. Öküz olmamak adına dikkatli olmak gerekiyor."