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Öküz helvası tarifi, öküz helvası yapılışı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Öküz helvası Akdeniz Bölgesi'nin Taşeli yöresinde bilinen bir yiyecektir. Tatlı, yörede kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden biridir. Tatlı besleyici ve enerji deposudur. Öküz helvası tarifi ve yapılışı geliyor, buyursunlar.

Öküz helvası tarifi, öküz helvası yapılışı

Alanya'da yöresel ev yemekleri yapan Cevdet Görücü, "öksüz helvası"nın bir diğer adının da "öküz helvası" olduğunu belirtiyor. Elektriğin, televizyonların olmadığı zamanlarda eş dost ziyaretlerinde muhabbet arasında hanımların yaptığı tatlının güzel bir hikayesinin olduğunu ifade eden Görücü, sözlerine şöyle devam ediyor:

"Pekmez, un ve yağdan yapılan helva, kıvamı tutturulunca geniş bir tabağa yayılır. Helvanın ortasına yağ konulacak şekilde bir de havuz oluşturulur. Öksüz helvasının bu havuzu da kızartılmış tereyağı ile doldurulur. Asıl hikaye de bundan sonra başlıyor. Öksüz helvasını dikkatli tüketmek gerekiyor. Tabağın kenarlarından alınan helva lokmaları, tereyağı havuzuna batırılıp yenerek havuzun olduğu kısma kadar gelinir. Göbeğe yaklaştıkça risk artıyor çünkü bu yağ dolu havuzu yıkan ilk kişi ceza alıyor. Bu ceza da bir sonraki buluşmanın kimin evinde ve helvayı kimin yapacağı oluyor. Aynı zamanda bu havuzu patlatan kişiye 'öküz' deniliyor. Öküz olmamak için de uyanık olmalı. Uyanık adam bu havuzu patlatmaz. Öküz olmamak adına dikkatli olmak gerekiyor."

ÖKÜZ HELVASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı un
2 su bardağı üzüm pekmezi
3 yemek kaşığı tereyağı

ÖKÜZ HELVASI YAPILIŞI

Kısık ateşte tereyağı iyice kızdırılır, içerisine un ilave edilir. Ezilerek sürekli karıştırılıp, pembeleşinceye kadar kavrulur.
İçerisine pekmez ilave edilir, un pekmezi çekinceye kadar karıştırılır. Ocaktan indirilerek sıcak sıcak top haline getirilir. Sıcak ya da soğuk tüketilir. Kazan yöresinde soğuk ikram edilir.

Kaynak: Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ankara Yemekleri (2012)

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