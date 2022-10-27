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Olanak eş anlamlısı nedir? Olanak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

27.10.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde kullanılan kelimeler farklı dillerden dilimize yerleşmiş olabilir veya Türkçe kelimeler geçmişten günümüze varlığını sürdürebilir. Anlatmak istediğimizi farklı kelimelerle anlatıp daha sağlıklı bir anlatım elde edebiliriz. Aynı anlama gelen birden fazla kelime bulunmaktadır. Aynı anlamı veren bu kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Olanak eş anlamlısı olan bir sözcüktür. Peki, olanak eş anlamlısı olan kelime nedir?

Olanak eş anlamlısı nedir? Olanak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Birçok toplulukla iletişim hâlinde olmak dil yönünden yapılan alışverişleri de beraberinde getirmektedir. Farklı dillerden dilimize etkileşimle yerleşmiş birçok kelime bulunmaktadır. Farklı kökenlerden gelen bu kelimeler vasıtasıyla dilimiz daha zengin ve geniş bir kullanıma sahip olmuştur. Olanak sözcüğü Türkçe kökenli bir sözcüktür. Olanak kelimesinin kökü "ol-" fiilinden gelmektedir. Türkçe kökenli olanak sözcüğünün Türk Dil Kurumuna göre anlamı "imkân"dır.

Olanak eş anlamlısı bulunan bir kelimedir. Olanak sözcüğü çok tercih edilen ve kullanılan bir kelime olduğundan olanak kelimesinin eş anlamı olan kelime de yaygın bir şekilde kullanılır.

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Olanak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Olanak sözcüğü dilimizde geniş bir kullanıma sahiptir. Olanak sözcüğünün eş anlamlısı olan kelime de sıkça kullanılmaktadır. Olanak sözcüğü genel olarak olmasını önleyecek herhangi bir engel bulunmama durumu, olabilirlik anlamında kullanılmaktadır. Olanak kelimesi eş anlamlısı olan bir sözcüktür. Olanağın eş anlamlısı olan kelime:

  • İmkân

Olanak sözcüğü yerine bu eş anlamlı kelimeyi kullanabiliriz. Bu durum anlatımımızda herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmaz.

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Olanağın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Olanak sözcüğü konuşma dilinde sıkça yer verdiğimiz bir sözcüktür. Olanak kelimesinin eş anlamı olan kelimeyle çeşitli cümleler kurmak mümkündür. Olanak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Ona sevdiğini söyleme imkânın olsaydı belki seninle kalırdı.
  • Ödevini yapmamanın bir imkânı yok.
  • İmkânları dahilinde elinden geleni yapıyordu.
  • Bunu bizden gizleyebilmelerinin bir imkânı var mı?
  • İmkânların elbet bir sonu vardı.
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