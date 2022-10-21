Metin eş anlamlısı nedir? Metin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede iki farklı metin kelimesi bulunur. İki metin kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiştir. Metin kelimesi için Türk Dil Kurumu sözlüğüne baktığımızda, bu kelimenin hem sıfat hemde isim olarak kullanıldığını görüyoruz. İsim türünde kullanılan "metin" kelimesi Arapça "metn" kökünden alıntıdır. Metin kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:
Sıfat olarak kullanılan kelime ise "metîn" olarak yazılır. Metîn kelimesinin de kökeni yine Arapçadır. Arapça "metīn" kelimesinden dilimize geçmiştir. Metîn kelimesi "metanetli" anlamında kullanılır.
Türkçede iki farklı metin kelimesi vardır. Hem "metin" hem de "metîn" olarak bulunan kelimenin farklı eş anlamlıları vardır. Metin eş anlamlısı kelimeleri cümle içerisinde kullanırken mutlaka cümlenin anlamını dikkate almak gerekir. "Metin" yazı anlamında kullanılırken "metîn" kelimesi metanetli anlamında kullanılır ve bu anlamlar doğrultusunda metnin eş anlamlısı kelimeler bulunur. Metin kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:
Metin eş anlamlısı olan kelimelerin cümle içerisinde kullanımı ile bir kaç örnek cümle: