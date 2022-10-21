Metin eş anlamlısı nedir? Metin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede iki farklı metin kelimesi bulunur. İki metin kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiştir. Metin kelimesi için Türk Dil Kurumu sözlüğüne baktığımızda, bu kelimenin hem sıfat hemde isim olarak kullanıldığını görüyoruz. İsim türünde kullanılan "metin" kelimesi Arapça "metn" kökünden alıntıdır. Metin kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

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Sıfat olarak kullanılan kelime ise "metîn" olarak yazılır. Metîn kelimesinin de kökeni yine Arapçadır. Arapça "metīn" kelimesinden dilimize geçmiştir. Metîn kelimesi "metanetli" anlamında kullanılır.

Metin kelimesinin eş anlamı olan sözcük

Türkçede iki farklı metin kelimesi vardır. Hem "metin" hem de "metîn" olarak bulunan kelimenin farklı eş anlamlıları vardır. Metin eş anlamlısı kelimeleri cümle içerisinde kullanırken mutlaka cümlenin anlamını dikkate almak gerekir. "Metin" yazı anlamında kullanılırken "metîn" kelimesi metanetli anlamında kullanılır ve bu anlamlar doğrultusunda metnin eş anlamlısı kelimeler bulunur. Metin kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Tekst

Dayanıklı

Metanetli

Metinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Metin eş anlamlısı olan kelimelerin cümle içerisinde kullanımı ile bir kaç örnek cümle:

Zaman içinde çok büyük sıkıntılar yaşayan bu aile hiçbir zaman dayanıklı duruşundan ödün vermedi.

O karşılaştığı tüm zorluklara rağmen pes etmeyen, sağlamlığından ödün vermeyen metanetli birisidir.

Kolay kolay pes edeceğe benzemiyor, hakikatten dayanıklı adammış.

Yiğidi öldür hakkını yeme demişler, yediği darbelere rağmen metanetli bir şekilde duruyor.

Gerçekten dayanıklı adammışsın sana güvenerek iyi etmişiz.

Her ne kadar söyleyeceklerini bir kâğıda yazmışsa da tüm teksti ezberlediği için kâğıda gerek kalmamıştı.

Farsça tekstte yazan cümleleri daha iyi çevirebilmek için kendisine detaylı bir sözlük aldı.

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