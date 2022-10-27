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Olanaksız eş anlamlısı nedir? Olanaksız kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

27.10.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada tüm diller birbirleriyle etkileşim hâlindedir. Tarihe baktığımızda diller arasında kelime alışverişleri olduğu görürüz. Türkçede kelime kökenleri incelendiğinde farklı dillerden geçen kelimelerin çokça kullanıldığı görülür. Dilimizde kelimelerin eş anlamlıları bulunmaktadır. Genelde kelimeler eş anlamlıları kullanılarak çeşitlendirilir. Olanaksız da eş anlamlısı olan bir kelimedir. Peki, olanaksız kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nelerdir?

Olanaksız eş anlamlısı nedir? Olanaksız kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Olanaksız sözcüğü Türkçe kökenli bir sözcüktür. Türkçe "ol-" fiiline eklenen "-AnAk+" ekiyle türetilen "olanak" kelimesine "+sIz" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Olanaksız kelimesinin Türk Dil Kurumunda bir anlamı bulunmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre olanaksız kelimesinin anlamı "olma ihtimali bulunmayan, olanağı olmayan, mümkün olmayan, imkânsız" anlamlarına gelmektedir. Olanaksız eş anlamlısı bulunan bir kelimedir.

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Olanaksız kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçe sözcük bakımından oldukça zengin bir dildir. Aynı ya da benzer anlamı karşılayan birden çok kelime bulunabilir. Bu kelimelere anlamdaş sözcükler denmektedir. Genel olarak birçok kelimenin eş anlamı bulunmaktadır. Olanaksız kelimesi Türkçe kökenlidir ve eş anlamlısı olan bir sözcüktür.

Olanaksızın eş anlamlısı olan iki kelime bulunmaktadır. Olanaksız kelimesinin eş anlamı olan kelimeler cümle içinde olanaksız yerine geçebilir. Olanaksız sözcüğü yerine bu kelimeyi kullandığımızda anlatımda herhangi bir bozulma olmaz. Bu iki kelimenin yazılışları ve okunuşları farklı ama ifade ettikleri anlam aynıdır. Olanaksız eş anlamlısı kelimeler:

  • Gayrimümkün
  • İmkânsız
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Olanaksızın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Yazımları ve okunuşları farklı olan ama içerdikleri anlam aynı olan kelimeler eş anlamlı sözcüklerdir. Türkçede birçok sözcüğün eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu sözcükleri cümle içinde birbirleri yerine kullanabiliriz. Eş anlamlı sözcükleri sürekli tekrar etmeden birbiri yerine kullandığımızda daha doğru bir anlatım elde etmiş oluruz. Olanaksız sözcüğü ve olanaksız kelimesinin eş anlamı ile örnek cümleler oluşturmamız mümkündür. Olanaksız kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Sana tüm bunları anlatabilmek imkânsızdı.
  • Benden imkânsızı istiyorsun buna asla evet diyemem.
  • Ne zaman yanına gitsem benden imkânsız şeyler istiyordu.
  • Babasından o kadar gayrimümkün şeyler istiyordu ki adam ne yapacağını şaşırmıştı.
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