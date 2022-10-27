Olasılık eş anlamlısı nedir? Olasılık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Toplumlar tarih boyunca birbirleriyle sürekli etkileşimde bulunmuşlardır. Toplumlar arasındaki etkileşim diller arasında da etkileşime sebep olmuş ve çeşitli kelime alışverişlerine yol açmıştır. Bazı kelimeler Eski Türkçeden günümüze gelen kelimeler olabilmektedir. Türkçe kökenli sözcükler de yaygın olarak yer almaktadır. Her sözcüğün kökeni farklı olabilir. Olasılık kelimesinin kökeni Türkçedir. Türkçe kökenli olasılık kelimesi dilimizde çok sık kullanılan bir kelimedir. Olasılık sözcüğünün Türk Dil Kurumuna göre iki anlamı vardır:

Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal

O zamana kadar yapılan deneylerle bir olayın ortaya çıkmasının beklenilmesi ancak yine de tam bir kesinliğin bulunmaması durumu.

Olasılık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Olasılık sözcüğü günlük konuşma dili içerisinde sıklıkla yer verdiğimiz bir sözcüktür. Türkçe kökenli olan olasılık sözcüğü birden fazla anlamda kullanılmaktadır. En yaygın kullanımı bir şeyin olabilmesi hâlidir. Olasılık yaygın kullanımı sebebiyle eş anlamlısı da kullanılan bir sözcüktür. Olasılığın eş anlamlısı olan kelime:

İhtimal

Olabilirlik

Olasılık sözcüğü yerine ihtimal ve olabilirlik sözcüğünü kullanabiliriz ve cümlemizde herhangi bir anlatım bozukluğu oluşmaz.

Olasılığın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Olasılık sözcüğünün kendisi ve olasılık eş anlamlısı olan kelimeler yaygın bir kullanıma sahiptir. Bu sözcükleri birbirleri yerine kullanarak anlatımı çeşitlendirebiliriz. Olasılık kelimesinin eş anlamı olan ihtimal ve olabilirlik sözcüğü ile çeşitli örnek cümleler kurmak mümkündür. Olasılık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

Her ihtimali değerlendirdi ama işin içinden çıkamadı.

Okul çıkışı bize gelme ihtimalin olur mu?

İşimiz ihtimallere kaldıysa baya zorlanacağız demek.

Ben bunun olacağını düşünmüyorum ya, herhangi bir olabilirliği, kabul edilebilirliği yok.



