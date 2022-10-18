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Mükafat eş anlamlısı nedir? Mükafatın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

17.10.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzyıllarca farklı uygarlıklara bünyesinde yer veren Türk kültürü, bir arada yaşadığı toplumlarla devamlı etkileşim hâlinde olmuştur. Bu etkileşimler sonucunda özellikle din ve edebiyatın etkisiyle gelişen süreçte, dilimize Arapça ve Farsça kökenli sözcüklerin geçişini hızlanmıştır. Yabancı kökenli bu sözcüklerin dilimizde eş anlamlı olan karşılıkları da vardır. Mükâfat da dilimizde karşılığı olan bir sözcüktür. Peki, mükâfat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Mükafat eş anlamlısı nedir? Mükafatın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Mükâfat kelimesi Arapça kökenlidir. Arapça "bedel, ödül" anlamlarını taşıyan "kfw" sözcüğünden alıntıdır. "Kifa" kökünden "bedel ödeme, ödül verme" anlamlarına gelen "mükâfe’et" sözcüğü türetilmiştir. Bu kelime de dilimize "mükâfat" olarak geçmiştir. Bir şeyin karşılığı olan ödülü vermek, bedelini ödemek anlamlarında da kullanılabilen bu kelimenin Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:

  • (isim) Ödül.
  • (isim) Değerlendirici, sevindirici davranış.

Mükâfat kelimesinin kullanımına birkaç örnek cümle vermek gerekirse:

  • Bu çabalarının mükâfatını elbet bir gün alacaksın.
  • Bizi tek başına büyüten zavallı annem mükâfatını öbür dünyada alacağına inanıyor.
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Mükâfat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçede anlaşılır bir cümle kurmak için çok geniş bir seçenek yelpazesi bulunur. Bir kelime birden fazla şekilde ifade edilebilir. Dilimizde aynı ya da benzer anlama sahip olmasına rağmen farklı şekillerde yazılan kelimeler eş anlamlı olarak adlandırılır. Eş anlamlı kelimeler kullanmak aynı anlama gelen cümleleri daha çeşitli şekillerde ifade edebilme olanağı tanır. Dinamik bir dil olan Türkçe, bir kelimenin eş anlamlılarının zaman içerisinde o kelimenin yerini geçmesine imkân sağlayabilir.

Mükâfat kelimesi günümüzde çok fazla kullanılmasa da geçmişte popüler olan bir kelimedir. Eski kitaplar, edebî eserler ve tarihi kaynaklarda olduğu gibi resmî konuşmalarda da hâlâ mükâfat kelimesine rastlamak mümkündür. Genellikle bir şey karşılığında verilen ödül ve ikramiyelerden bahsedilirken kullanılır. Mükâfatın eş anlamlısı olan kelime cümle içerisinde anlam bozukluğu yaratmadıkları takdirde mükâfatın yerine kullanılabilir. Mükâfat eş anlamlısı olan kelime:

  • Ödül
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Mükâfatın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mükâfat kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Yarışmada birinci olduğum için ödüle layık görüldüm.
  • Bu düşünceli davranışı ödüllendirilmelidir.
  • İster şans de ister kader, büyük ödülü kazanmış.
  • Bu ödülü hak edecek hiçbir şey yaptığına inanmıyorum.
  • Son bir haftadır yaptığı satışlar herkesten yüksek olduğu için ödül aldı.
  • Enişte, işlerin düzelmesi için tüm çalışanlarına teşvik olması adına ödül verdi.
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