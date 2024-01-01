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  4. Olay yorumlar: Ebru Şallı derin göğüs dekolteli paylaşımıyla büyüledi! 'Seksi hatun'

Olay yorumlar: Ebru Şallı derin göğüs dekolteli paylaşımıyla büyüledi! 'Seksi hatun'

01.01.2024 11:09 | Son Güncelleme:
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Özel hayatıyla sık sık gündem olan ünlü manen Ebru Şallı bu kez de sosyal medya hesabından paylaştığı yeni yıl pozlarıyla gündeme geldi. Ünlü mankenin siyah derin göğüs dekolteli paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Özel hayatı ve paylaşımalarıyla gündem olan ünlü manken Ebru Şallı şimdi de yeni yıl paylaşımıyla çok konuşuldu.

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Siyah derin göğüs dekolteli bir paylaşım yapan ünlü manken paylaşımını, "Saglik ,baris, nese. mutluluk bizimle olsun! 2024 tum guzellikleri getirsin! Saglik dolu bol sporlu pilatesli yillar olsun! Yola devam ❤️????????????????????Happy happy new year" notunu düştü.

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Ünlü model paylaşımı 3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. Paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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