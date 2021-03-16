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Öldürttüğü kişilerin derisinden objeler yapan tarihin en acımasız kadını: Ilse Koch

Seray Üstün Seray Üstün 16.03.2021 13:51 | Son Güncelleme:
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Öldürttüğü kişilerin derisinden objeler yapan tarihin en acımasız kadını: Ilse Koch

Nazi dönemi Almanyası pek çok korkunç hikaye ve gerçekle birlikte anılıyor. Tarihin en kanlı ve acımasız dönemlerinden birine işaret eden Naziler, özellikle toplama kamplarındaki Yahudilere yaşattıkları dehşet verici anlarla biliniyor.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Adolf Hitler yönetimindeki Nazi Almanyası aslında diğer dünya ülkelerinden teknoloji ve bilim konusunda epey ilerideydi. Ancak bunlardan ziyade Nazi Almanyası’nın Yahudilere karşı işledikleri insanlık suçlarıyla hatırlanıyor. Polonya’da İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerin işlediği korkunç suçların kanıtı niteliğindeki fotoğraflar insan derisinden yapılan bir albümle sergileniyor. Bu fotoğraf albümünün Ilse Koch döneminden kaldığı tespit edilmişti. Buchenwald toplama kampında görevli olan Ilse Koch, “Buchenwald Cadısı” olarak biliniyordu. Öldürttüğü kişilerin derilerini yaptığı objelerde kullanan tarihin en acımasız figürleriden biri olan Ilse Koch’in hikayesini sizler için araştırdık.

Ilse Koch, Nazi Almanyası’nın en korkunç ve acımsız figürlerinden biri olarak tarihin tozlu sayfalarında yerini aldı. Buchenwald Toplama Kampı’nda eşiyle birlikte görev yapan Ilse’nin işlediği iddia edilen suçlar ise bir hayli ürkütücüydü. 1906 yılında doğan Ilse Koch, siyasi suçlu hapishanelerinin komutanı Karl Otto Koch’un eşiydi. Çift 1937 yılında evlendi. Evlendikleri sırada Ilse Koch Sachsenhausen Toplama Kampında gardiyan ve sekreter olarak çalıştı. Kocası, Buchenwald kampının komutanlığına getirilince ailece oraya taşındılar.

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Ilse Koch’un tarihin sayfalarına kendini acımasızlığıyla yazdırması da Buchenwald Toplama Kampı’nda oldu. Ilse, yaklaşık 20 bin kişinin bulunduğu bu kampta mahkumlara karşı sadist tutumuyla biliniyordu. Özellikle dövmeli olan vücutlara karşı ayrı bir sertliği vardı. Öldürttüğü esirlerin derilerindeki dövmeleri kesip kendisi için çanta, eldiven, gece lambası hatta iç çamaşırı bile yapıyordu.

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Kızıl saçlı ve iri yapılı olan bu kadın kampta adeta kendi hükümdarlığını ilan etmişti. “Buchenwald Cadısı” olarak anılan Koch’un uygulamaları insanlık dışıydı. 1941 yılında eşi Karl Otto Koch Majdanek toplama kampının komutanı oldu.

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1943 yılına gelindiğinde ise çift, Gestapo tarafından SS fonlarından para çalmak ve bunu gizlemek için bazı SS üyelerini öldürmek ile suçlandı. Nisan 1945’te Karl Koch, idam edildi. Ilse aklandı ancak Haziran 1945’te ABD askerleri tarafından tutuklandı. 1947 yılında ise Buchenwald’da olanlardan dolayı ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 1948’de cezası hamile olduğu için 4 yıla indirgendi. Söylentiye göre Ilse Koch cezasının hafifletilmesi amacıyla hapishane bekçilerinden biriyle ilişkiye girip hamile kaldığı iddia edildi. 2 yıl sonra serbest kalan Ilse Koch, o döneme dair yeni kanıtların çıkmasıyla 50 bin cinayetten sorumlu olduğu gerekçesi ile ömür boyu hapis cezası aldı. Hapishane yaşamında zorlanan Ilse Koch, beklediği af çıkmayınca 1 Eylül 1967’de hücresinde demir parmaklığa bağladığı çarşaf ile kendini asarak intihar etti.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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