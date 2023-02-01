Ölen kocasının fotoğraflarını çekip sevgilisine gönderdi! “Sonunda özgürüm”

Zambiya’da yaşayan bir kadın kocasının ölmek üzere olduğunu sevgilisine haber vermek için ölüm döşeğindeki kocasının fotoğraflarını çekti. Hasta yatağında fotoğraflarını gönderdiği kocasının gözlerinin önünde vefat etmesi üzerine bir sevgilisine bir selfie gönderen kadın “Sonunda özgürüm” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Eşinin vefatını sevgilisine gönderdiği bir selfieyle haber veren kadın kısa sürede gündem olmayı başardı. Sosyal medya kullanıcıları duruma binlerce yorum gönderdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Günün 23 saatini kadından korkmak için kullanın ve kalan saatin 55 dakikasını kadından korkmayan kişiden korkmak için kullanın” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Neden bu kadar kötü bir şe olmaktansa ondan boşanmıyorsun?” yorumunu ekledi.