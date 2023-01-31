Kadın öğretmen öğrencisini cinsel ilişkiye girmek için mezarlığa götürdü! “Haftada üç kez gidiyorlardı”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Nebraska kentinde yaşayan 25 yaşındaki Cali Heikes isimli lisede görev yapan bir öğretmen, 17 yaşındaki bir öğrencisiyle uygunsuz ilişkisinin ortaya çıkmasından sonra görevinden alındı. 17 yaşındaki öğrencisini haftada üç kez evinden alarak mezarlığa götürdüğü tespit edilen öğretmen görevinden uzaklaştırıldı.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKARTTI

İsmi açıklanmayan 17 yaşındaki erkek öğrencinin kendisine platonik şekilde aşık olan kız arkadaşı tarafından öğretmenle arasındaki yasak aşk ortaya çıkartıldı. Yasak aşka şahit olduğunu dile getiren kız, “Haftada üç kez gelip onu evinden alıyordu ve gidiyorlardı. Kendi gözlerimle gördüm” dedi.

Öğretmen hakkındaki suçlamaları reddederken ikilinin arasındaki telefon mesajları gerçeği ortaya çıkarttı. Heiskes’in 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.