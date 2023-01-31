Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Kadın öğretmen öğrencisini cinsel ilişkiye girmek için mezarlığa götürdü! “Haftada üç kez gidiyorlardı”

Kadın öğretmen öğrencisini cinsel ilişkiye girmek için mezarlığa götürdü! “Haftada üç kez gidiyorlardı”

31.01.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Nebraska kentinde yaşayan 25 yaşındaki Cali Heikes isimli kadın bir öğretmen, ismi açıklanmayan öğrencisiyle uygunsuz ilişki yaşamakla suçlandı. Öğretmen cinsle birliktelik için öğrencisini mezarlığa götürdüğünün ortaya çıkmasından sonra tutuklandı.

Kadın öğretmen öğrencisini cinsel ilişkiye girmek için mezarlığa götürdü! “Haftada üç kez gidiyorlardı”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Nebraska kentinde yaşayan 25 yaşındaki Cali Heikes isimli lisede görev yapan bir öğretmen, 17 yaşındaki bir öğrencisiyle uygunsuz ilişkisinin ortaya çıkmasından sonra görevinden alındı. 17 yaşındaki öğrencisini haftada üç kez evinden alarak mezarlığa götürdüğü tespit edilen öğretmen görevinden uzaklaştırıldı.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKARTTI

İsmi açıklanmayan 17 yaşındaki erkek öğrencinin kendisine platonik şekilde aşık olan kız arkadaşı tarafından öğretmenle arasındaki yasak aşk ortaya çıkartıldı. Yasak aşka şahit olduğunu dile getiren kız, “Haftada üç kez gelip onu evinden alıyordu ve gidiyorlardı. Kendi gözlerimle gördüm” dedi.

Öğretmen hakkındaki suçlamaları reddederken ikilinin arasındaki telefon mesajları gerçeği ortaya çıkarttı. Heiskes’in 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir

Okul tuvaletinde bluzunu kaldırarak poz verdi! Görevinden oldu

Okul tuvaletinde bluzunu kaldırarak poz verdi! Görevinden oldu

 Skandal olay! Yüksek not karşılığında cinsel ilişki...

Skandal olay! Yüksek not karşılığında cinsel ilişki...

 Öğretmenler odasında soyundu! Görüntüleri ifşa edilince...

Öğretmenler odasında soyundu! Görüntüleri ifşa edilince...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aldatıldığını düşündü! Penisini ısırarak koparttıAldatıldığını düşündü! Penisini ısırarak koparttı
“Öfke nöbeti” diyerek savundu! Cinsel organından çıktı“Öfke nöbeti” diyerek savundu! Cinsel organından çıktı
Transparan sabahlığıyla büyüledi! Beğeni butonu çöktüTransparan sabahlığıyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü
Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki Öğretmen mezarlık öğrenci

En Çok Okunan Trend Haberler

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

“15 dakikalığına öldüm” dedi! Öbür dünyayı anlattı

“15 dakikalığına öldüm” dedi! Öbür dünyayı anlattı

Tek fotoğrafı servet değerinde! “Kıllarımı almadığım için...”

Tek fotoğrafı servet değerinde! “Kıllarımı almadığım için...”

Transparan iç çamaşırıyla limitleri zorladı! Bakmaya doyamadılar

Transparan iç çamaşırıyla limitleri zorladı! Bakmaya doyamadılar

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.