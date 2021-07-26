Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye iki bronz madalya

İlk madalyayı da yine aynı dalda Hakan Reçber kazandı.2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye tekvandoda bugün iki bronz madalya kazandı.

Tekvando branşında ilk defa olimpiyatta mücadele eden Hatice Kübra İlgün, Sığınmacı Olimpiyat Takımı'ndan Kimia Alizadeh'i 8-6 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye, ilk madalyasını ise tekvando branşında ilk defa olimpiyatta mücadele eden Hakan Reçber ile kazandı.

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57 kilo ilk tur karşılaşmasında Kosta Rika'dan Nishi Lee Lindo Alvarez'i 16-5 yenerek çeyrek finale yükseldi. İlgün'ün çeyrek finaldeki rakibi ise Amerikalı Anastasija Zolotic odu. Son yıllarda rakibini dört defa yenen Hatice, Zolotic karşısında 17-9 yenilerek yarı final şansını kaybetti. Repesaj maçında Faslı Nada Laaraj ile karşılaşan İlgün, rakibini 6-0 mağlup ederek bronz madalya karşılaşmasına çıkmaya hak kazandı.

Akabinde Sığınmacı Olimpiyat Takımı'ndan Kimia Alizadeh ile karşılaşan Hatice Kübra İlgün, Alizadeh karşısında rahat bir galibiyet alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

İlk madalya Hakan Reçber'den

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, ilk madalyasını ise yine tekvandoda Hakan Reçber ile kazandı.

Hakan Reçber, 68 kilo ilk tur karşılaşmasında Brezilya'dan Edival Pontes'i 25-18 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli sporcu, çeyrek finalde ilk maçında 53 sayı çıkaran Büyük Britanyalı Bradly Sinden'a yenilerek, yarı final şansını kaybetti.

Bronz madalya maçı için Büyük Britanyalı Bradly Sinden'in finale çıkmasıyla Hakan Reçber, Yeni Zelandalı Tom Burs ile repesaj karşılaşması oynadı. Tom Burs'u 23-8 yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazanan Hakan Reçber, bronz madalya için ise Bosna Hersekli Nedzad Husic ile karşılaştı. Husic karşısında teknik olarak üstün dövüşen 21 yaşındaki Reçber, maçı 22-13 alarak bronz madalya kazandı.

Filenin sultanları Çin'i yendi

Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye bugün voleybolda da bir başarı kazandı.

"Filenin sultanları" olarak bilinen A Milli Kadın Voleybol Takımı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B grubundaki ilk maçında olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup etti. Takım, ilk seti 21-25, ikinci seti 14-25 ve son seti 14-25 kazandı.

Takımın olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçında, 27 Temmuz'da İtalya ile karşılaşacak.

DHA, ANKA/JD,ETO

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