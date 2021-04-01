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Olivia Culpo giyinirken paylaştı! 'Güldüğüm halde...'

01.04.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li eski Kainat Güzeli Olivia Culpo, Instagram hesabından paylaştığı tatil fotoğraflarına yazdığı notla dikkat çekti.

Olivia Culpo giyinirken paylaştı! 'Güldüğüm halde...'

2012 yılında Rhode Island'da yapılan güzellik yarışmasında birincilik kazanan Olivia Culpo, aynı yıl ABD Güzeli sonra da Kainat Güzeli seçildi. 2000'lerin başında sosyal medya paylaşımları sayesinde adını duyuran Culpo, çok sayıda güzellik ve giyim markasıyla işbirliği yaptı ve bu alanda önemli bir gelir elde etti.

"NEGATİF YORUMLARDAN ETKİLENİYORUM"

Geçtiğimiz yıllarda mesleğinin yorucu yanlarını anlatan 28 yaşındaki model, "Birçok şey yaşarken, sanki bir şey olmamış gibi kameraya gülümsemek zor olabiliyor. Bazen de negatif yorumlardan etkileniyorum" demişti.

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Sosyal medya hakkında da açıklamalarda bulunan Olivia Culpo, "Instagram gerçek hayat değil, yaratıcı bir platform" ifadelerini kullanmıştı.

2012 Kainat Güzeli, dün yayınladığı ve 150 bin beğeni alan bikinili tatil pozunu, "Gülümsemeden tam olarak giyinmiş sayılmazsın" notuyla yayınladı.

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Olivia Culpo, daha sonra "Bu fotoğrafta güldüğüm halde tam olarak giyinik sayılmasam da" şeklinde espri yaptı. Genç modelin paylaşımına çok sayıda yorum geldi.


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