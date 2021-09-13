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  4. Ölmeden önce paylaşmışlar! Kahreden kare: Güzel şeyler olacak çünkü güzel dualarımız var

Ölmeden önce paylaşmışlar! Kahreden kare: Güzel şeyler olacak çünkü güzel dualarımız var

13.09.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde servis aracıyla otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Vefat edenler arasında bulunan üç arkadaşın kaza öncesinde çektirdikleri son fotoğraf ortaya çıktı. Gençlerin, çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştıkları anlaşıldı.

Ölmeden önce paylaşmışlar! Kahreden kare: Güzel şeyler olacak çünkü güzel dualarımız var

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Ankara’nın Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi 1544 Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirler istikameti üzerinde ilerleyen Emirhan A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek önce bariyerlere çarptı daha sonra servis aracıyla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobil savrulurken, çevredeki sürücüler, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

SAĞ KALAN OLMADI

Olay yerine gelen itfaiye erleri otomobilde sıkışan Ebubekir D., Emirhan A., Baran B., Buğra Ö. ve Eren A.’yı çıkarırken, 112 Acil servis ekipleri Ebubekir D., Emirhan A. ve Baran B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Buğra Ö. ve Eren A’nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

KAZA ÖNCESİNDE BERABER FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞLER

Kaza öncesinde Eren A.’nın, Baran B., ve Buğra Ö., ile çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından “Güzel şeyler olacak çünkü güzel dualarımız var” diyerek paylaştığı görüldü.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara
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