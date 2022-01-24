Ölmek üzere olan sevgilisine böbreğini bağışladı! 1 ay sonra aldatıldığını öğrenince sosyal medyadan ifşa etti

2017 yılında sevgilisinin 17 yaşından beri kronik böbrek hastalığı ile mücadele ettiğini ve böbrek fonksiyonunun %5’ten az olması nedeniyle sürekli diyalize girdiğini öğrenen Colleen, büyük bir fedakarlık örneği gösterdi. Erkek arkadaşının ölmek üzere olduğunu belirten Colleen, hastaneye giderek organ nakli için uyum testi yaptırdı. Testin pozitif çıkması üzerinesevdiği erkek uğruna bıçak altına yattı ve sevgilisine bir böbreğini verdi. “Onun ölmesini istemedim” diyerek yaptığı fedakarlığı anlatan Colleen bu olaydan 7 ay sonra sevgilisinin arkadaşlarıyla birlikte gittiği Las Vegas tatilindeyken aldatıldığını öğrendi. Kendisini aldatmış olsa da sevgilisine bir şans daha veren genç kadın; aldatıldıktan 3 ay sonra da terk edildi. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlatan Colleen’ın paylaşımı kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

“İKİNCİ ŞANS VERDİM AMA OLMADI”

Böbreğini bağışladıktan sonra sevgilisinin kendisini iki kez aldattığını söyleyen Colleen, “Yaşadığımız bütün o tartışmalardan sonra onu affettim ve ilişkimize ikinci bir şans daha vermek istedim. Ancak aldatma olayının üzerinden 3 ay geçmesinin ardından, beni büyük bir soğukkanlılıkla telefonla arayarak terk etti. Son cümlesi ‘Eğer birbirimiz için yaratılmışsak, Tanrı elbet bizi bir araya getirecektir.’ olmuştu. Üstelik ona böbreğimi vermemin, sadece etrafa iyi bir insanmışım gibi görünmek için yaptığım bir şey olduğunu söylemişti bana. Hemen ardından beni bütün sosyal medya hesaplarından engelleyip mesajlarıma cevap vermemesi, pek de dostane bir ayrılık olmadığını gösteriyor zaten” dedi.

Sosyal medya paylaşımından sonra kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştığını söyleyen Colleen, hayatındaki bu travmatik döneme rağmen yaşadıklarının üstesinden geldiğini ve kendisini mutlu hissettiğini dile getirdi.



