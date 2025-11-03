Ölüler Günü kutlamasında kanlı kartel saldırısı: Belediye Başkanı hayatını kaybetti!

Meksika’nın Michoacán eyaletinde, Uruapan Belediye Başkanı Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Ölüler Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Saldırı, Cumartesi gecesi kentin tarihi meydanında, yüzlerce kişinin önünde gerçekleşti.

Manzo ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayda bir belediye meclis üyesi ve bir koruma da yaralandı.

Federal Güvenlik Sekreteri Omar García Harfuch, saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü açıkladı.

TEPKİ VE TAZİYE MESAJLARI

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

“Uruapan Belediye Başkanı Carlos Manzo’nun alçakça öldürülmesini en sert şekilde kınıyorum. Ailesine ve Uruapan halkına başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi de olayı kınayarak, Meksika ile organize suçla mücadelede iş birliğini güçlendirmeye hazır olduklarını duyurdu.

Yetkililer, saldırıdan kısa bir süre önce Manzo’nun küçük oğlunu kucağında tuttuğu bir fotoğrafın çekildiğini paylaştı.

KARTELLERE KARŞI DURUŞU:

Carlos Manzo, Uruapan kentinde kartellere karşı verdiği mücadeleyle tanınıyordu.

Bir dönem Morena Partisi saflarında siyaset yaptıktan sonra bağımsız aday olarak belediye başkanı seçilmişti.

Eski Başkan Andrés Manuel López Obrador’un “sarılmalar, kurşunlar değil” (abrazos, no balazos) politikasını eleştiriyor, Meksika’nın suç örgütlerine karşı daha kararlı adımlar atması gerektiğini savunuyordu.

Manzo, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir konuşmada,

“Sadece bir istatistik olmak istemiyorum. Ama korkmadan doğru olanı yapacağım.”

sözleriyle tehditlere rağmen geri adım atmayacağını belirtmişti.