Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Ölüler Günü kutlamasında kanlı kartel saldırısı: Belediye Başkanı hayatını kaybetti!

Kartellere karşı sert tutumuyla tanınan Uruapan Belediye Başkanı Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Meksika’nın Michoacán eyaletinde düzenlenen Ölüler Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Cumartesi gecesi kentin tarihi meydanında, yüzlerce kişinin önünde gerçekleşen saldırı, ülkede büyük yankı uyandırdı. Manzo hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Ölüler Günü kutlamasında kanlı kartel saldırısı: Belediye Başkanı hayatını kaybetti!
Çiğdem Sevinç

Meksika’nın Michoacán eyaletinde, Uruapan Belediye Başkanı Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Ölüler Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Saldırı, Cumartesi gecesi kentin tarihi meydanında, yüzlerce kişinin önünde gerçekleşti.

Manzo ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayda bir belediye meclis üyesi ve bir koruma da yaralandı.

Federal Güvenlik Sekreteri Omar García Harfuch, saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü açıkladı.

Ölüler Günü kutlamasında kanlı kartel saldırısı: Belediye Başkanı hayatını kaybetti! 1

TEPKİ VE TAZİYE MESAJLARI

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

“Uruapan Belediye Başkanı Carlos Manzo’nun alçakça öldürülmesini en sert şekilde kınıyorum. Ailesine ve Uruapan halkına başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi de olayı kınayarak, Meksika ile organize suçla mücadelede iş birliğini güçlendirmeye hazır olduklarını duyurdu.

Yetkililer, saldırıdan kısa bir süre önce Manzo’nun küçük oğlunu kucağında tuttuğu bir fotoğrafın çekildiğini paylaştı.

Ölüler Günü kutlamasında kanlı kartel saldırısı: Belediye Başkanı hayatını kaybetti! 2

KARTELLERE KARŞI DURUŞU:

Carlos Manzo, Uruapan kentinde kartellere karşı verdiği mücadeleyle tanınıyordu.

Bir dönem Morena Partisi saflarında siyaset yaptıktan sonra bağımsız aday olarak belediye başkanı seçilmişti.

Eski Başkan Andrés Manuel López Obrador’un “sarılmalar, kurşunlar değil” (abrazos, no balazos) politikasını eleştiriyor, Meksika’nın suç örgütlerine karşı daha kararlı adımlar atması gerektiğini savunuyordu.

Manzo, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir konuşmada,

“Sadece bir istatistik olmak istemiyorum. Ama korkmadan doğru olanı yapacağım.”
sözleriyle tehditlere rağmen geri adım atmayacağını belirtmişti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haritadan silindi! Muhtar bile 5 yıl tek başına yaşadı sonra terk etti... Haritadan silindi! Muhtar bile 5 yıl tek başına yaşadı sonra terk etti...
Kış yorgunluğu mu yoksa vitamin eksikliği mi? Gerçek enerji kaynağı...Kış yorgunluğu mu yoksa vitamin eksikliği mi? Gerçek enerji kaynağı...

Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Meksika Kartel saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.