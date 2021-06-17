İlkel yaşam! Dassanech kabilesi üyeleri evlenirken tüm vücutlarını hayvan dışkısıyla kaplıyorlar

Doğu Afrika’nın 760 kilometre uzunluğundaki Omo Nehri çevresinde birçok ilkel kabile yer alıyor. Dassanech ya da Galep adıyla bilinen kabile oldukça verimsiz ve kurak topraklar üzerinde yaşıyor. Bu nedenle sık sık göç eden kabile geçimini hayvancılıkla sağlamaya çalışıyor. Ancak yaşanan kuraklık ve su kayıpları hayvancılığı olumsuz yönde etkiliyor.

Kabilenin çok ilginç bir geleneği var. 'Dimi' adını verdikleri bu gelenekte babalar kızlarının gelecekteki evliliklerini kutsuyor. Bu kutsama töreni esnasında 10-30 arasında büyük baş hayvan kesiliyor. Hayvanların kesilmesinden sonra ise aslında asıl gelenek başlıyor. Kabile üyeleri hayvanın dışkısıyla hazırladıkları karışımı vücutlarına sürerek dans ediyorlar. Çünkü kabilede hayvan dışkısı büyük önem arz ediyor. Bu dışkının uzun bir ömre ve mutluluğa işaret ettiği düşünülüyor. Çiftin sağlıklı ve mutlu bir evlilik hayatı yaşaması için hayvan dışkısını sürerek mutlaka konuklarla birlikte dans etmesi gerekiyor. Geleneği yerine getirmeyen çiftlerin hayat boyu uğursuzlukla yaşayacakları düşünülüyor.



