Ölen erkek arkadaşını da yanında götürmek istedi! Sevgilisinin küllerini seks oyuncağına gizleyince yakalandı

Havalimanı güvenliği tarafından durdurulan 23 yaşındaki Sarah Button isimli bir kadın ölen partnerinin küllerini bir seks oyuncağının içine koyarak yanında taşımak istediğini paylaşarak sosyal medyada gündem oldu. Seks oyuncağının merhum erkek arkadaşından hediye olduğunu dile getiren Button, sevgiliyle birlikte seyahat etmenin bir yolu bulmak için bu çözümü ürettiğini ifade etti.

“BAŞLANGIÇTA ŞAKA OLARAK BAŞLADI”

Başlangıçta şaka olarak merhum erkek arkadaşının cenazesi sırasında aldığı külleri seks oyuncağının içine koyduğunu belirten Button, “Başlangıçta şaka olarak başladı. Ancak onu en sevdiği yer olan seks oyuncağında saklamak istedim. Böylece aramızda inanılmaz büyük bir bağ yeniden kuruldu. Onu gitmeyi hayal ettiğimi yerlere götürüyorum” dedi.

Bir süreliğine erkek arkadaşıyla aralarındaki iletişim koptuğunu ve bu süreç içinde sevdiği adamın hayatını kaybettiğini anlatan Button, “Dürüst olmak gerekirse şimidye kadar yaptığım en komik şeylerden biri. Tüm hayatımı buna gülerek geçireceğim ve kesinlikle ağlamaktan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, gitmeyi hayal ettiğimiz yerlere onu yanımda götürebilmeyi seviyorum” diye konuştu.