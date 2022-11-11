86 yaşındaki natürist Stuart Haywood, soyunmak için bahçe arıyor! “50 yıldır sadece karım çıplak görüyordu. Şimdi herkes görüyor”

Emekli muhasebeci olan 86 yaşındaki natürist Stuart Haywood, Derbyshire'daki Swadlincote'de yaşamını tamamen değiştiren bir seansa katıldıktan sonra natüralizme yöneldi. Çırılçıplak gittiği etkinliklerin öncesinde 50 yılı aşkın süredir onu tek çıplak gören kişinin eşi Rhona olduğunu belirten Haywood, her yıl iki hafta boyunca Skegness yakınlarındaki Lakeside Farm Naturist Holidays'i ziyaret ediyor. Her yıl gerçekleştirdiği yolculuğun kendisini yormaya başladığını dile getiren Haywood şimdi evinin yakınlarında tamamen çıplak dolaşabileceği bahçeler kiralamak istiyor.

“BİRKAÇ SAATLİĞİNE KİRALAYACAĞIM”

Natüralizmle birlikte toplumsal tabuları yıkmaya başladığını dile getiren Haywood, “İlgi alanlarımın peşinden gitmeme izin vermek için haftada birkaç saat saatliğine kiralayacağım. 50 yıldır sadece karım çıplak görüyordu. Şimdi herkes görüyor. Bu benim için inanılmaz bir dönüşüm. Kıyafetlerimi çıkardığımda moralim yükseliyor. Bu bir özgürlük duygusudur. Çıplak olmak için asla çok yaşlı değilsin ve vücudundan asla utanmamalısın” dedi.