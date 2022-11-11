Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 86 yaşındaki natürist Stuart Haywood, soyunmak için bahçe arıyor! “50 yıldır sadece karım çıplak görüyordu. Şimdi herkes görüyor”

86 yaşındaki natürist Stuart Haywood, soyunmak için bahçe arıyor! “50 yıldır sadece karım çıplak görüyordu. Şimdi herkes görüyor”

11.11.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2008 yılında soyunmaya başlayan 86 yaşındaki natürist Stuart Haywood, insanların bahçelerini kiralayarak farkındalık yaratmaya çalışıyor. İnsanların bedenlerin utanmaması gerektiğini savunan 86 yaşındaki Haywood, etrafta çıplak dolaşarak vakit geçirebileceği kişilerin bahçelerini kiralamak için ilan verdi.

86 yaşındaki natürist Stuart Haywood, soyunmak için bahçe arıyor! “50 yıldır sadece karım çıplak görüyordu. Şimdi herkes görüyor”

Emekli muhasebeci olan 86 yaşındaki natürist Stuart Haywood, Derbyshire'daki Swadlincote'de yaşamını tamamen değiştiren bir seansa katıldıktan sonra natüralizme yöneldi. Çırılçıplak gittiği etkinliklerin öncesinde 50 yılı aşkın süredir onu tek çıplak gören kişinin eşi Rhona olduğunu belirten Haywood, her yıl iki hafta boyunca Skegness yakınlarındaki Lakeside Farm Naturist Holidays'i ziyaret ediyor. Her yıl gerçekleştirdiği yolculuğun kendisini yormaya başladığını dile getiren Haywood şimdi evinin yakınlarında tamamen çıplak dolaşabileceği bahçeler kiralamak istiyor.

“BİRKAÇ SAATLİĞİNE KİRALAYACAĞIM”

1

Natüralizmle birlikte toplumsal tabuları yıkmaya başladığını dile getiren Haywood, “İlgi alanlarımın peşinden gitmeme izin vermek için haftada birkaç saat saatliğine kiralayacağım. 50 yıldır sadece karım çıplak görüyordu. Şimdi herkes görüyor. Bu benim için inanılmaz bir dönüşüm. Kıyafetlerimi çıkardığımda moralim yükseliyor. Bu bir özgürlük duygusudur. Çıplak olmak için asla çok yaşlı değilsin ve vücudundan asla utanmamalısın” dedi.

İlginizi Çekebilir

Valize bile gerek yok! Çıplak festivallerden nüdist tatil köylerine

Valize bile gerek yok! Çıplak festivallerden nüdist tatil köylerine

 Bu nasıl şehir turu? Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler!

Bu nasıl şehir turu? Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler!

 Yetişkin içerik yıldızı anlattı! “Babam üstsüz halimi görünce..”

Yetişkin içerik yıldızı anlattı! “Babam üstsüz halimi görünce..”

 Hep ayıplardı! Şimdi porno film yıldızı kızının en büyük hayranı

Hep ayıplardı! Şimdi porno film yıldızı kızının en büyük hayranı

 Geceliğiyle poz verdi! Beğeni yağdı...“Bir eşe kostümlü oyun”

Geceliğiyle poz verdi! Beğeni yağdı...“Bir eşe kostümlü oyun”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mini eteğine iç çamaşırı giymedi! Arkasını dönüp eğilince...Mini eteğine iç çamaşırı giymedi! Arkasını dönüp eğilince...
Bu nasıl şehir turu? Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler!Bu nasıl şehir turu? Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler!
Genç kadının üzerine atlayınca kurşun yağdırdıGenç kadının üzerine atlayınca kurşun yağdırdı
Anahtar Kelimeler:
Cinsellik Natürizm çırılçıplak

En Çok Okunan Trend Haberler

Anne ve babası çaresizce izledi! Timsah çocuklarını yedi

Anne ve babası çaresizce izledi! Timsah çocuklarını yedi

Kıyametin fotoğrafıyla ortaya çıktı! Bir gören bir daha baktı

Kıyametin fotoğrafıyla ortaya çıktı! Bir gören bir daha baktı

Kapıyı açınca şoke oldu! Cinsel ilişkiye girerken yakaladı

Kapıyı açınca şoke oldu! Cinsel ilişkiye girerken yakaladı

Geceliğiyle poz verdi! Beğeni yağdı...“Bir eşe kostümlü oyun”

Geceliğiyle poz verdi! Beğeni yağdı...“Bir eşe kostümlü oyun”

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Herkes unuttu: Kuduzdaki salya tehlikesi

Herkes unuttu: Kuduzdaki salya tehlikesi

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Avcıydı av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton koca timsahı yuttu

Avcıydı av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton koca timsahı yuttu

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.