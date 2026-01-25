Mynet Trend

Ölümcül virüs alarmı! Nipah vakalarında artış: Karantinadalar

Hindistan’da yarasalardan bulaşan ölümcül Nipah virüsü yeniden alarm verdi. Kalküta yakınlarında sağlık çalışanlarının da aralarında olduğu 5 vaka tespit edilirken, onlarca kişi karantinaya alındı. Bölgede panik büyüyor.

Çiğdem Sevinç

Hindistan’da yarasalardan bulaşan ölümcül Nipah virüsü, ülkenin en kalabalık şehirlerinden biri olan Kalküta’ya yakın Batı Bengal eyaletinde paniğe yol açtı. Yetkililer, tespit edilen 5 vaka sonrası bölgede alarm durumuna geçti.

Ölümcül virüs alarmı! Nipah vakalarında artış: Karantinadalar 1

Hint basınına göre bu hafta 3 yeni vaka daha doğrulandı. Enfekte olanlar arasında bir doktor, bir hemşire ve bir sağlık çalışanı bulunuyor. Daha önce de aynı hastanede görev yapan biri erkek, biri kadın iki hemşirenin testleri pozitif çıkmıştı. Barasat’taki özel bir hastanede çalışan hemşirelerden birinin durumunun kritik olduğu ve komada bulunduğu bildirildi.

Ölümcül virüs alarmı! Nipah vakalarında artış: Karantinadalar 2

VAKA SAYISI HIZLA ARTIYOR

Virüsün, ağır akciğer rahatsızlığı olan bir hastaya müdahale sırasında bulaştığı, söz konusu hastanın ise test yapılmadan hayatını kaybettiği belirtildi. Olayın ardından 180 kişi teste alındı, 20 yüksek riskli temaslı karantinaya alındı.

Ölümcül virüs alarmı! Nipah vakalarında artış: Karantinadalar 3

Nipah virüsü; yarasalar ve domuzlardan insanlara, ayrıca insandan insana bulaşabiliyor. Belirtiler başlangıçta hafif seyrederken, kısa sürede yüksek ateş, solunum sıkıntısı ve beyin iltihabına kadar ilerleyebiliyor. Ağır vakalarda hastalar 24–48 saat içinde komaya girebiliyor. Virüsün ölüm oranı yüksek ve şu an için aşı ya da kesin tedavisi bulunmuyor.

Ölümcül virüs alarmı! Nipah vakalarında artış: Karantinadalar 4

