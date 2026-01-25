Ölümcül virüs alarmı! Nipah vakalarında artış: Karantinadalar

Hindistan’da yarasalardan bulaşan ölümcül Nipah virüsü, ülkenin en kalabalık şehirlerinden biri olan Kalküta’ya yakın Batı Bengal eyaletinde paniğe yol açtı. Yetkililer, tespit edilen 5 vaka sonrası bölgede alarm durumuna geçti.

Hint basınına göre bu hafta 3 yeni vaka daha doğrulandı. Enfekte olanlar arasında bir doktor, bir hemşire ve bir sağlık çalışanı bulunuyor. Daha önce de aynı hastanede görev yapan biri erkek, biri kadın iki hemşirenin testleri pozitif çıkmıştı. Barasat’taki özel bir hastanede çalışan hemşirelerden birinin durumunun kritik olduğu ve komada bulunduğu bildirildi.

VAKA SAYISI HIZLA ARTIYOR

Virüsün, ağır akciğer rahatsızlığı olan bir hastaya müdahale sırasında bulaştığı, söz konusu hastanın ise test yapılmadan hayatını kaybettiği belirtildi. Olayın ardından 180 kişi teste alındı, 20 yüksek riskli temaslı karantinaya alındı.

Nipah virüsü; yarasalar ve domuzlardan insanlara, ayrıca insandan insana bulaşabiliyor. Belirtiler başlangıçta hafif seyrederken, kısa sürede yüksek ateş, solunum sıkıntısı ve beyin iltihabına kadar ilerleyebiliyor. Ağır vakalarda hastalar 24–48 saat içinde komaya girebiliyor. Virüsün ölüm oranı yüksek ve şu an için aşı ya da kesin tedavisi bulunmuyor.