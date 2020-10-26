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Ölümle tehdit edilmişti! Çağla Şıkel harekete geçti

26.10.2020 10:11 | Son Güncelleme:
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Ölümle tehdit edilmişti! Çağla Şıkel harekete geçti

Geçtiğimiz hafta e-posta yoluyla, tehdit mesajı alan Çağla Şıkel, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çağla Şıkel, 17 Ekim'de gönderilen e-posta ile ölümle tehdit edildi. Şıkel'e kimliği belirsiz bir kişi tarafından, harflerden oluşmuş uydurma bir e-mail adresiyle tehdit mesajı gönderildi.

"SENİ VE ÇOCUKLARINI ÖLDÜRECEĞİM"

"Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını öldüreceğim bu gece" yazılı mesaj üzerine korkuya kapılan ünlü manken, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Mail atan kişinin IP numarasını ve e-mail görüntüsünü savcılığa sunan Şıkel, söz konusu kişinin tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti.

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATTI

Uçankuş'ta yer alan habere göre, Etiler’de kuaför çıkışı görüntülenen Çağla Şıkel, almış olduğu tehditler için hukuki işlemleri başlattığını söyleyerek daha fazla üzerine konuşmak istemedi.

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