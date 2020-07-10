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Ölümlü Dünya nerede çekildi? Ölümlü Dünya konusu ve oyuncuları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 17:41 | Son Güncelleme

Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla Ölümlü Dünya filmi 10 Temmuz akşamı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. “Yeni nesil komedi” sloganıyla yola çıkan film lokanta işletmeciliği yapan mütevazi bir ailenin sırlarla dolu hayatını anlatıyor. Filmin fragmanlarının gösterilmesinden sonra izleyicilerin Ölümlü Dünya’ya olan ilgisi arttı. Ölümlü Dünya konusu nedir? Oyuncu kadrosunda yer alan isimler kimlerdir?

Ölümlü Dünya nerede çekildi? Ölümlü Dünya konusu ve oyuncuları!

2018 yılında vizyona giren film başarılı oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle izleyicilerden tam not alıyor. Ali Atay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosu da Atay’ın sihirli kaleminden çıktı. 1 saat 47 dakika süren komedi türündeki film izleyicisine keyifli zaman geçirtmek için 10 Temmuz’a randevu veriyor. Hem kiralık katil hem de restoran işletmeciliği yapan ailenin hikayesini anlatan Ölümlü Dünya konusu ve oyuncuları…

ÖLÜMLÜ DÜNYA KONUSU

Hayadarpaşa Garı’nda Anadolu Tat Lokantası’nı kuşaklardır işleten Mermer ailesi 8 kişiden oluşan mütevazi bir ailedir. Dışarıdan kendi halinde ve normal bir hayat sürdüğü zannedilen Mermer ailesinin için dünyasında fırtınalar kopar. Nesilden nesile lokanta işletmeciliği yapan aile bir yandan da gizli bir şekilde kiralık katil görevini üstlenir. Büyük bir organizasyon için kiralık katil olarak görevlendirilen aile üyeleri yaşadıkları aksilikler sonrasında kimliklerinin açığa çıkmasının şokunu yaşar. Başlarını belaya sokan aile her şeyini toplayarak yola koyulur. Ancak bu yolculuk sırasında peşlerindeki dev örgütü de atlatmak zorundadır.

ÖLÜMLÜ DÜNYA OYUNCULARI

Ölümlü Dünya oyuncuları arasında Gazanfer karakteriyle Ahmet Mümtaz Taylan, Oktay karakteriyle Alper Kul, Serhan karakteriyle Sarp Apak, Zafer rolüyle Doğu Demirkol ve Begüm karakteriyle İrem Sak yerini alıyor. Bu isimlere ek olarak Ölümlü Dünya oyuncu kadrosunda Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Mehmet Özgür ve Özgür Emre Yıldırım gibi isimler bulunuyor.

ÖLÜMLÜ DÜNYA NEREDE ÇEKİLDİ?

Ölümlü Dünya filminin çekimleri İstanbul’da gerçekleştirildi. Filmin en önemli sahnelerine ise Haydarpaşa Garı ev sahipliği yaptı.

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