Ölümlü Dünya nerede çekildi? Ölümlü Dünya konusu ve oyuncuları!

2018 yılında vizyona giren film başarılı oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle izleyicilerden tam not alıyor. Ali Atay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosu da Atay’ın sihirli kaleminden çıktı. 1 saat 47 dakika süren komedi türündeki film izleyicisine keyifli zaman geçirtmek için 10 Temmuz’a randevu veriyor. Hem kiralık katil hem de restoran işletmeciliği yapan ailenin hikayesini anlatan Ölümlü Dünya konusu ve oyuncuları…

ÖLÜMLÜ DÜNYA KONUSU

Hayadarpaşa Garı’nda Anadolu Tat Lokantası’nı kuşaklardır işleten Mermer ailesi 8 kişiden oluşan mütevazi bir ailedir. Dışarıdan kendi halinde ve normal bir hayat sürdüğü zannedilen Mermer ailesinin için dünyasında fırtınalar kopar. Nesilden nesile lokanta işletmeciliği yapan aile bir yandan da gizli bir şekilde kiralık katil görevini üstlenir. Büyük bir organizasyon için kiralık katil olarak görevlendirilen aile üyeleri yaşadıkları aksilikler sonrasında kimliklerinin açığa çıkmasının şokunu yaşar. Başlarını belaya sokan aile her şeyini toplayarak yola koyulur. Ancak bu yolculuk sırasında peşlerindeki dev örgütü de atlatmak zorundadır.