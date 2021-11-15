Olumsuz yorumlara meydan okudu! Kilolarını eleştirenlere jakuzi pozuyla cevap verdi

Instagram ve TikTok hesaplarında toplam 250 binden fazla takipçisi bulunan McCurry, her kadının istediği kıyafeti giyebilme özgürlüğünün bulunduğundan söz etti. Dar kıyafetler giydiği için eleştirildiğini vurgulayan McCurry, kıvrımlarını göstermekten çekinmediğini ve beden ölçülerini sevdiğini belirtti. Herkesin kendi bedeni ve kusurlarını kabul ederek daha mutlu olacağını söyleyen McCurry, eleştirenlere inat sosyal medyadan bikinili pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

“HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMASINA İZİN VERMİYORUM”

Çocukluk dönemlerinden beri fazla kiloları nedeniyle dışlandığını ve sürekli olarak eleştirildiğini dile getiren McCurry, kendisiyle barıştıktan sonra hayatının düzene girdiğinden söz etti. Sosyal medyada popülerliğe kavuştuktan sonra ise özellikle bikini ve mayo markaları için modellik yapmaya başladı.

Kilolu olduğu için sürekli olarak bol kıyafetler giymesini gerektiğini düşünenlerin aksine McCurry, kendisine yakıştığını düşündüğü her kıyafeti giyiyor. Nefret yorumları konusunda McCurry, “İnsanların çok kaba olabileceğini biliyorum. Ancak bunun beni hayal kırıklığına uğratmasına izin vermeyeceğim” dedi.



