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Ölümünü günler öncesinden tahmin etmiş! 23 yaşındaki Rus modelin dikkat çeken ölümünde yeni detay

23.06.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 yaşındaki Rus model ve seks işçisi Gretta Vedler, eski erkek arkadaşı Dmitry Korovin tarafından boğularak öldürülmüştü. Genç kadının cesedi Korovin'in ailesinin evinde bir bavulun içinde bulunmuştu. Ölümünün ardından ortaya çıkan ve Gretta tarafından gizlice çekilmiş bir video, genç kadının ölümünü günler öncesinde tahmin ettiğini ortaya çıkardı.

23 yaşındaki Rus model ve seks işçisi Gretta Vedler, Bali'de yeni bir hayata başlamadan önce Moskova'da bir otelde kalırken Şubat 2021'de ortadan kayboldu. Cesedi, bir yıl sonra, kendisini öldüren eski sevgilisi Dmitry Korovin'in ailesine ait bir garajdaki arabada bir bavulun içinde tüyler ürpertici bir halde bulundu.

3 GECE CESEDİYLE UYUDU

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Genç kadın eski erkek arkadaşı Dmitry Korovin tarafından kaldığı otelde boğularak öldürülmüştü. Korovin 3 gece boyunca otel odasında Gretta'nın cesediyle kalmış ve sonra onu bir bavula koyup Moskova'dan ayrılmıştı. Genç kadının cesedini ailesinin evinin garajına kadar götüren genç adam, olaydan 1 yıl sonra suçunu itiraf etti ve gerçek ortaya çıktı.

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TAHMİN ETMİŞ

Şimdi, Gretta'nın otel resepsiyonunda gizlice çekip bir arkadaşına gönderdiği ürkütücü bir videoda, ortadan kaybolmadan birkaç gün önce kendi ölümünü öngördüğü ortaya çıktı. Gretta'nın cep telefonuna kaydettiği bu görüntülerde, otel personelinin görmemesi için telefonunu resepsiyonun altında tutulduğu görülüyor.

''BANA BİR ŞEY OLURSA ANLARSIN''

Görüntülerde Gretta'nın "708 numaradan geliyorum. Çığlık atıyordum, cinayetle tehdit ediliyordum ama kimse imdadıma yetişmedi. Neden mi anlatıyorum? Bana bir şey olursa anlarsın." dediği duyuluyor. Otel müdürü daha sonra Gretta devam etmeden önce duyulmayan bir şey söylüyor ve Gretta ona "Adını hatırla." dedikten sonra defalarca erkek arkadaşı Dmitry Korovin'in ismini söylüyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

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Sorgulama sırasında, polislere mali ve ilişkisel anlaşmazlıklar nedeniyle ortaya çıkan bir çatışma sonucunda kız arkadaşını boğduğunu açıklayan Korovin suçunu tamamen kabul etti ancak olaya dair cezai soruşturma hala devam ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Moskova Rusya
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