Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Ölüp yeniden dirilen adamın sözleri tüyler ürpertti! “Sedyede yatan cansız bedenimi gördüm”

Ölüp yeniden dirilen adamın sözleri tüyler ürpertti! “Sedyede yatan cansız bedenimi gördüm”

30.07.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Estonya'daki Tartu Üniversitesi'nden bilim insanları ölüp yeniden dirilen ve bir şekilde hayatlarına devam eden insanlara yönelik bir araştırma başlattı. Çalışma kapsamında yaşadığı deneyimden söz eden bir adamın anlattıkları herkesi şaşırtmayı başardı. Bilim insanların adamın sözleriyle bilimsel verilerin uyumlu olduğunu dile getirirken sosyal medyada benzer deneyimleri yaşayan kişilerde konuya dahil oldu.

Ölüp yeniden dirilen adamın sözleri tüyler ürpertti! “Sedyede yatan cansız bedenimi gördüm”

Estonya'daki Tartu Üniversitesi'nden bilim insanları bilim dünyasının ve insanlığın merak ettiği sorulardan birine sosyal medyada cevap aradı. “Öldüğümüzde bize ne olur?” sorusuyla başlatılan ankete katılan sosyal medya kullanıcıları, öldükten sonra yeniden hayata dönme sürecine dair ilginç açıklamalarda bulundu. Bilimsel olarak kendilerine hazırlanan sorulara cevap veren kullanıcıların anlattıkları tüyler ürpertti.

Öldükten sonra yeniden dirildiğini söyleyen kadının açıklamaları şaşkınlık yarattıÖldükten sonra yeniden dirildiğini söyleyen kadının açıklamaları şaşkınlık yarattı

“SEDYEDE YATAN CANSIZ BEDENİMİ GÖRDÜM”

Araştırmaya katılan ve ismi açıklanmayan bir adam yıllar öncesinde ölüme yakın bir deneyim yaşadığından bahsetti. Kaldırıldığı ambulansta hayatını kaybeden ve yapılan tıbbi müdahalelerle hayata yeniden tutunmayı başaran adam, “Bu bir rüya olabilir diye düşündüm. Ölünce böyle oluyormuş. Sedyede yatan cansız bedenimi gördüm. O an çok büyük bir korku hissettiğimi hatırlıyorum” dedi.

Bu gerçekten oldu! 27 dakikada 6 kez ölüp dirildi, uyandığında...Bu gerçekten oldu! 27 dakikada 6 kez ölüp dirildi, uyandığında...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zemin bir anda çöktü! Neye uğradığını şaşırdıZemin bir anda çöktü! Neye uğradığını şaşırdı
Doğum kontrol yöntemi şaşkınlık yarattı! Vajinasından çıkınca...Doğum kontrol yöntemi şaşkınlık yarattı! Vajinasından çıkınca...
Cesur poz! Banyoya girmeden hemen önce paylaştıCesur poz! Banyoya girmeden hemen önce paylaştı
Anahtar Kelimeler:
ölüm ölüm anı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Film çekimine gitmişti... 12 kişilik seks partisi çıkınca...

Film çekimine gitmişti... 12 kişilik seks partisi çıkınca...

En büyük vajinaya sahipti! Bikinili paylaşımı olay oldu

En büyük vajinaya sahipti! Bikinili paylaşımı olay oldu

Rus askerleri Ukraynalı esirleri hadım mı ediyor?

Rus askerleri Ukraynalı esirleri hadım mı ediyor?

Mekanik boğa üzerinde cinsel ilişkiye girdiler! Sonu kötü bitti

Mekanik boğa üzerinde cinsel ilişkiye girdiler! Sonu kötü bitti

İlginizi Çekebilir

Geleceğinize yatırım yapın, çünkü başkası yapmayacak

Geleceğinize yatırım yapın, çünkü başkası yapmayacak

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.