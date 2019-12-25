Oluşumundaki bu 6 nedene dikkat!

Genetik yatkınlığın yanında başlıca risk faktörleri arasında uzun süre ayakta durulan meslekler, gebelik, hızlı kilo almak ve bazı doğum kontrol ilaçları bulunuyor. Zamanla artan şikayetlerle birlikte estetik açıdan da oldukça rahatsızlık veren varisler için geliştirilen modern tedavi yöntemleri işlem esnasında ve sonrasında hastaya yüksek konfor sağlıyor, yaşam kalitesini yükseltiyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, varis ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

ÖNLEM ALINMAZSA VARİS ÜLSERİNE KADAR GİDEBİLİR

Kirli kanı aşağıdan yukarıya doğru taşıyan toplardamarların içinde bulunan kapakçıklar çeşitli nedenlerle bozulabilmektedir. Kapakçık yetersizliğinden olabileceği gibi, derin toplardamarda pıhtı olması da ikincil olarak kapakçıkları bozarak varisi tetikleyebilir. Toplardamarda normalde yukarı gitmesi gereken ancak aşağı kaçan kanın yaptığı basınç yüzeyel damarlara yansıdığı zaman değişik çapta ve görüntüde varise neden olabilmektedir. Problem öncelikle kozmetik olarak başlamaktadır. Uzun vadede bölgedeki dolaşımı etkiler hale gelir. Varis hızlı seyreden bir rahatsızlık olmadığından yıllar içinde ilerleyebilmektedir. Gerekli önlemler alınmadığı ve varise müdahale edilmediği takdirde zamanla damarların çapı artmakta ve şikayetler başlamaktadır. Akşam saatlerine doğru ağrıların artması, ayak bileklerinin şişmesi, gece krampları ile sorunlar devam etmektedir. İlerleyen dönemlerde ciltte bozulmalar meydana gelmektedir. Son evrede ise varis ülseri adı verilen yaralara yol açmaktadır. Variste en tehlikeli durum bu yaralardır.