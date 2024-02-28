Ömer dizisine Avukat Nehir geliyor! Kurtlar Vadisi'nin yıldızı kadroda

Ekranların en çok izlenen dizilerinden Ömer, ikinci sezonu ile izleyicilere seyir keyfi yaşatmaya devam ediyor. Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar ve Barış Falay paylaştığı dizi her pazartesi akşamı ekranlara geliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Avukat Nehir rolü ile ünlü oyuncu Ayfer Dönmez dahil oluyor.

ÖMER'E YENİ TRANSFER

Star TV’nin büyük ilgiyle izlenen dizisi OGM Pictures imzalı Ömer’in ekibine yeni bir oyuncu katılıyor. Ömer dizisi ikinci sezonunda ilgiyle izleniyor. Cem Karcı’nın yönetmenliğini yaptığı dizinin ekibine yeni bir oyuncu daha katıldı.

Sedef Bayburtluoğlu Gürerk ve DenizMadanoğlu’nun yazdığı diziye Ayfer Dönmez dahil oluyor. 46. Bölümde ekibe dahil olan Dönmez avukat Nehir rolüne hayat verecek. Ömer ile Gamze avukat Nehir’e başvuracak.





