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Ömer dizisinin Zerrin'i Aybike Turan'dan olay itiraf! Maymun taklidi ile işi kaptı

21.05.2023 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömer dizisinde canlandırdığı Zerrin karakteriyle adından söz ettiren Aybike Turan bir YouTube programında dikkat çeken bir itirafta bulundu. Yıllar önce Maymun taklidiyle 50 bölümlük iş aldığını söyleyen ünlü oyuncunun itirafı; Alican Yücesoy, Barış Kıralioğlu, Yeliz Kuvancı'yı kahkahaya boğdu.

Ömer dizisinin Zerrin'i Aybike Turan'dan olay itiraf! Maymun taklidi ile işi kaptı

Kadrosunda Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar ve Aybike Turan gibi oyuncuların yer aldığı Ömer dizisi adından söz ettirmeye devam ediyor. İzleyicilerin gönlünde kısa sürede taht kuran Ömer dizisinin Zerrin'i Aybike Turan'dan çarpıcı bir itiraf geldi.

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ÜNLÜ OYUNCUDAN YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

Bir YouTube programında Alican Yücesoy, Barış Kıralioğlu, Yeliz Kuvancı'ya bir itirafta bulunan ünlü oyuncu, yıllar önce bir seçmelere katıldığını söyledi.

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"Maymun taklidi yapmamı istediler. Maymun taklidiyle 50 bölümlük iş aldım. Çocuklara İngilizce öğreten 50 bölümlük bir programdı.

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"ŞEBEKLİK YAPMAMI İSTEDİLER"

Programda maymun değildim ama çocuklara İngilizce öğretirken şebeklik yapmamı istediler. Şunu görmek istiyorlardı: En fazla şebekliği ne kadar yapabiliyorsun? Yaptım. Bütün çekim ekibi gülüyordu. Ama ben kendimi yırtıyorum orada."

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Alican Yücesoy, Barış Kıralioğlu ve Yeliz Kuvancı; Ömer dizisinin Zerrin'i Aybike Turan'ın bu itirafını ti'ye aldı. Alican Yücesoy kendisinin de yıllar önce böyle bir 'tavuk' anısı olduğunu söyledi.

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