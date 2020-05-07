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On binler bu yayına kilitlendi! Serdar Ortaç Mücbir Sebepler'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 16:27 | Son Güncelleme

Oyuncu ve şarkıcı Bartu Küçükçağlayan ile senarist ve sinema eleştirmeni Melikşah Altuntaş’ın karantina günlerinde başlattığı Instagram yayını Mücbir Sebepler’i her gece on binlerce kişi canlı izliyor. Mücbir Sebepler’in dün akşamki (6 Mayıs) konuğu uzun süredir yayına katılması beklenen Serdar Ortaç’tı.

Sevilen oyuncu - müzisyen Bartu Küçükçağlayan ve senarist- sinema eleştirmeni Melikşah Altuntaş'ın karantinanın ilk günlerinden bu yana her gece Instagram'da gerçekleştirdiği 'Mücbir Sebepler' adlı canlı yayın on binlerce kişi tarafından izleniyor.

Magazin gündeminin esprili bir dille işlendiği programda, Bartu Küçükçağlayan'ın yayına konuk aldığı ünlü isimleri habersiz bir anda atması dikkat çekiyor.

SERDAR ORTAÇ KATILDI

Programın dünkü konuğu ise günlerdir davet edilen Serdar Ortaç oldu.

Karantina günlerinde depresif paylaşımlar yapan Serdar Ortaç, günlerdir Mücbir Sebepler'e davet ediliyordu. Ünlü popçu sosyal medyadan gelen hayranlarının çağrısını kıramayarak dün yayına katıldı.

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78 binden fazla kişinin izlediği programda eğlenceli anlar yaşandı. Sohbetin bitimiyle Bartu Küçükçağlayan'ın Serdar Ortaç'ı yayından atmasına ise Ortaç şakayla karışık sitem etti.

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