Ön kamerasız bir Xiaomi telefona hazır olun!

Akıllı telefon teknoloji gün geçtikçe daha da gelişiyor. Şöyle bir 2-3 yıl öncesine bile baktığımızda o zamanlar satışa çıkan akıllı telefonların günümüzdekilerin yanında çok kalın çerçeveli veya çok geride kaldığını söyleyebiliyoruz. İşte bu bize akıllı telefon teknolojisinin çok kısa bir zamanda bile ne kadar değiştiğini gösteriyor. Akıllı telefon üreticileri de bu değişime diğer firmalardan daha hızlı adapte olabilmek için Ar-Ge çalışmalarına büyük yatırımlar yapıyor. Bu yatırımlar da örnek vermek gerekirse Huawei Mate X veya Samsung Galaxy Fold gibi bükülebilir ekran teknolojisiyle meyvelerini veriyor. Bu konuda büyük yatırımlar yapan firmalardan biri olan Xiaomi de bir yandan bükülebilir ekranlara veya yeni kamera teknolojilerine ağırlık verirken bir yandan da çok gizli bir şekilde ekran altı kamera teknolojisini geliştiriyor.

XİAOMİ ÇİFT ÖN KAMERALI AKILLI TELEFON ÜRETECEK AMA…

Xiaomi’nin Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi’nden (CNIPA) aldığı bir patente göre Xiaomi çift ön kameralı bir akıllı telefon üretecek. Buraya kadar her şey normal ancak bu telefonun kameraları ekranın altına gizlenecek ve tam çerçevesiz ekran deneyimi sunacak. Kameranın devreye girmesi gereken durumlarda ekran altındaki kameralar kendilerini görünür hale getirecek ve fotoğraf, video çekimi gerçekleştirecek. 30 Eylül tarihinde alınan patentin çizimlerine göre ekran altı ön kamera teknolojisine sahip Xiaomi telefonu şöyle olacak: