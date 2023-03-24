On Numara çekiliş sonucu açıklandı! On Numara nasıl oynanır? 24 Mart bilet ve çekiliş sorgulama ekranı

On Numara çekiliş sonucu ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Haftada iki gün gerçekleştirilen çekilişe talep oldukça fazla. Şans oyunu severler On Numara çekilişi sonuçlarını araştırıyor. Canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş, noter huzurunda yapılıyor. On Numara 24 Mart Cuma çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI

On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de yapıldı. Çekiliş MPİ TV ve Youtube kanalından takip edildi.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU EKRANI İÇİN [TIKLAYIN](https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/cekilis-sonuclari.24.2023)

İŞTE ON NUMARA BUGÜN KAZANAN NUMARALAR

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

