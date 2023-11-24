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On Numara ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? On Numara nasıl oynanır? 24 Kasım Milli Piyango ekranı

24.11.2023 18:14 | Son Güncelleme:
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On Numara ne zaman çekiliyor ekranı şans oyunu severler tarafından yakından takip ediliyor. 24 Kasım 2023 Cuma akşamı Milli Piyango'da On Numara çekilişi gerçekleştirilecek. Haftanın son çekilişiyle kapanış yapacak olan On Numara çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, On Numara ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? On Numara hangi günler çekiliyor, nasıl oynanır? 24 Kasım Milli Piyango ekranı

On Numara ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? On Numara nasıl oynanır? 24 Kasım Milli Piyango ekranı

On Numara çekilişe katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. On numara çekilişi haftanın iki günü gerçekleştiriliyor. Şans oyunu severler 'On Numara en çok çıkan sayılar ve On Numara kolon fiyatı' ekranlarını yoğun bir şekilde sorguluyor. Haftanın son çekilişi olan 24 Kasım Cuma çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI 24 KASIM!

On numara çekilişi henüz gerçekleştirilmedi. Canlı olarak ve noter huzurunda ekrana gelen On numara çekilişi 24 Kasım Cuma akşamı saat 20:00'de yapılacak.

24 KASIM ON NUMARA CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

çekiliş topları

ON NUMARA HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

On numara çekilişi haftanın iki günü pazartesi ve cuma akşamları gerçekleştiriliyor. Haftada iki gün yapılan çekiliş saat 20.00'de Milli Piyango İdaresi'nin web sayfasından ve Youtube kanalından canlı takip edilebiliyor.

20 KASIM 2023 ON NUMARA SONUÇLARI

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ON NUMARA NE KADAR DEVRETTİ?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara'da 20 Kasım'da gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihli çıkmamış ve büyük ödül devretmişti. Bu akşam yapılacak çekilişte On Numara ikramiyesi 1.323.370,15 ₺ olarak açıklandı.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Keşfet


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