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  4. Önce el ele sonra dudak dudağa! Şeyma Subaşı aşka geldi: Birlikte geçirdiğimiz her an saf büyü gibi geliyor

Önce el ele sonra dudak dudağa! Şeyma Subaşı aşka geldi: Birlikte geçirdiğimiz her an saf büyü gibi geliyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.10.2024 08:59
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2017 yılında Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturan ve 2018 yılında boşanan, 2023 yılında da Mohammed Alsaloussi ile 4 ay evli kalan Şeyma Subaşı yeni aşka yelken açtı. Subaşı'dan önce el ele sonra dudak dudağa pozlar geldi.

Önce el ele sonra dudak dudağa! Şeyma Subaşı aşka geldi: Birlikte geçirdiğimiz her an saf büyü gibi geliyor

Şeyma Subaşı yine yeniden bir aşka yelken açtı. 33 yaşındaki Brezilyalı model Marlon Teixeira ile bir süredir pozlar paylaşan Subaşı sonunda aşkını ilan etti.

Şeyma Subaşı, sevgilisi ile verdiği el ele pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Şeyma Subaşı yayınladığı gönderisine: 'Çok fazla yükselen aşk, özgürlük dolu ve zaten akan doğal ve saf' notunu düştü.

Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşayan Subaşı daha sonra ise dudak dudağa anlarını paylaştı.

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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı paylaşımında, "Birlikte geçirdiğimiz her an saf büyü gibi geliyor, sevgi, kahkaha ve beni çok canlı hissettiren derin bir bağla birbirimizi besliyoruz. Sessizlik ve yakınlık içinde, yüreğimi dolduran, hayatı dolu ve güzel hissettiren bir huzur buluyorum. En basit şeyler en anlamlı şey" notunu düştü.

Sonunda aşkını ilan etti! O isimle el ele... Sonunda aşkını ilan etti! O isimle el ele...

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Birlikte yoga yaptıkları anı sosyal medya hesabından paylaşan çift, birbirini öpücüğe boğdu.

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Şeyma Subaşı
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