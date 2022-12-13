Üzgün eş anlamlısı nedir? Üzgün kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Üzgün kelimesi dilimizde en çok kullanılan kelimelerden birisi olma özelliği taşır. Köken olarak bakıldığında Türkçe olduğu görülür. Eski Türkçede "kırmak, koparmak" anlamında kullanılan "üz-" fiilinden türetilmiş bir kelimedir. Sıfat olarak görev alan üzgün kelimesi "üzülmüş, üzüntü duymuş" gibi anlamlar taşır ve sıkça kullanılan bir kelimedir.

Üzgün kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçe kökenli olan üzgün kelimesi diller arasında ki etkileşim sayesinde zamanla komşu dillere de geçmiştir. Üzgün kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri farkında olamasak dahi gün içerisinde sıkça kullanırız. Dilimizin bu çeşitliliği sayesinde bir durumu birden fazla şekilde anlatabilme imkânına sahip oluruz. Eş anlam bakımından oldukça zengin bir kelime olan üzgün kelimesi hayatın her alanında karşımıza çıkar. Üzgünün eş anlamlısı olan kelimeler:

Kalbi kırık

Kırık

Mahzun

Melul

Meyus

Mükedder

Sersefil

Sıngın

Üzgünün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kökenli olup zamanla dilimizde geniş bir yere sahip olan üzgün kelimesi, birçok eş anlamlı kelimeye sahiptir. Üzgün eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak: