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Üzgün eş anlamlısı nedir? Üzgün kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

13.12.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı sözcükler dilimizde oldukça yoğun bir şekilde bulunur. Bazı kelimelerin eş anlamlıları daha çok kullanılırken bazılarının neredeyse hiç kullanılmayan eski ifadeler olabilir. Eş anlamlılar sayesinde dilimiz zenginleşirken hem yazılı hem de konuşma dilinin gelişmesini ve çeşitlenmesini sağlar. Üzgün kelimesi de eş anlamlı kelime olma niteliğini taşımaktadır. Türkçe bir kelime olan üzgünün eş anlamlısı nedir?

Üzgün eş anlamlısı nedir? Üzgün kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Üzgün kelimesi dilimizde en çok kullanılan kelimelerden birisi olma özelliği taşır. Köken olarak bakıldığında Türkçe olduğu görülür. Eski Türkçede "kırmak, koparmak" anlamında kullanılan "üz-" fiilinden türetilmiş bir kelimedir. Sıfat olarak görev alan üzgün kelimesi "üzülmüş, üzüntü duymuş" gibi anlamlar taşır ve sıkça kullanılan bir kelimedir.

Üzgün kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçe kökenli olan üzgün kelimesi diller arasında ki etkileşim sayesinde zamanla komşu dillere de geçmiştir. Üzgün kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri farkında olamasak dahi gün içerisinde sıkça kullanırız. Dilimizin bu çeşitliliği sayesinde bir durumu birden fazla şekilde anlatabilme imkânına sahip oluruz. Eş anlam bakımından oldukça zengin bir kelime olan üzgün kelimesi hayatın her alanında karşımıza çıkar. Üzgünün eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Kalbi kırık
  • Kırık
  • Mahzun
  • Melul
  • Meyus
  • Mükedder
  • Sersefil
  • Sıngın

Üzgünün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kökenli olup zamanla dilimizde geniş bir yere sahip olan üzgün kelimesi, birçok eş anlamlı kelimeye sahiptir. Üzgün eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak:

  • Okula yeni gelen çocuk o kadar mahzun duruyordu ki yanına gidip nasıl olduğunu sordum.
  • Nedense son zamanlarda kim ile karşılaşsam hep melul melul bakıyor.
  • Kendini o kadar kırık bir hâlde hissediyordu ki günlerce odasından dışarı adımını atmadı.
  • Bazen hayatımızda bulunan insanların bize kırıldıklarını fark edemiyoruz ve yaptığımız hataları yapmaya devam ediyoruz.
  • Annesinin ölüm haberini aldıktan sonra mükedder dışından hiçbir duyguyu hissetmediğine eminim.
  • Yeni gezmeye başladığım semtin ara sokaklarından birinde o kadar sersefil bir ev ile karşılaşınca içim bir tuhaf olmuştu.

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