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Önce intihara kalkıştı, sonra ailesini rehin aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 19:11 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, önce intihara kalkıştı sonra da ailesini rehin aldı. Yaklaşık 2 saat süren uğraşlar sonucu ikna edilen şahıs, polis ekiplerine teslim olurken o anları izleyen vatandaşlar ise sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Önce intihara kalkıştı, sonra ailesini rehin aldı

Edinilen bilgiye göre olay, Şahinbey ilçesi Eyüpoğlu Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın en üst katında ailesiyle birlikte oturan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Şahin H. (20), önce evin balkonuna çıkarak intihar etmeye kalkıştı. Daha sonra ise eve giren şahıs, ailesini rehin alarak evin kapısını üzerine kilitledi. Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri ile psikologlar sevk edildi.

PSİKOLOGLAR İKNA ETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise hazır bekletildi. İtfaiye ekipleri de olası intihar girişiminin önüne geçmek için branda açtı. Yaklaşık 2 saat boyunca ailesini rehin alan şahıs, olay yerine gelen psikologlar tarafından güçlükle ikna edildi. İkna çabalarının sonuç vermesi üzerine şahıs polis ekiplerine teslim oldu. Daha önce de pek çok kez intihar ve rehin alma girişiminde bulunduğu öğrenilen uyuşturucu bağımlısı şahıs, gözaltına alınarak karakola götürüldü. O anlarda yaşananları izleyen vatandaşlar ise sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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