Önce Samsun şimdi Erzurum! Hareketsiz, donup kalan hayvanlar olay oldu; her yerden benzer görüntüler geliyor... Nedenini yapay zeka açıkladı

Son günlerde hayvanlar üzerinde her zamankinden farklı bir tavır ve enerji olduğunu iddia eden bazı vatandaşlar, çektikleri görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıyor. Söz konusu iddialarla ilgili ilk görüntü geçtiğimiz günlerde Samsun'dan gelmişti. Samsun sahilinde hareket etmeden duran köpekleri gören bir vatandaş önce şaşırmış, ardından gördüklerini kayda almıştı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Hareket etmeden duran köpeklerin görüntüsü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

BENZER GÖRÜNTÜ BU KEZ ERZURUM'DA

Herkes söz konusu görüntünün sebebini merak ederken; benzer bir görüntü kaydı da bu kez Erzurum'dan geldi.

Merdiven köyünde de hareket etmeden duran büyükbaş hayvanlar görüldü.

KÖY ÖĞRETMENİ ŞAŞTI KALDI

Öğrencileriyle birlikte, hayvanları görüntüleyen köy öğretmeni şaşkınlığını gizleyemedi.

"Tesadüf olamaz galiba" denilerek kaydedilen bir başka görüntüde de yol ortasında hareketsiz duran büyükbaş hayvanların olduğu görüldü.

KOMPLO TEORİLERİ YAĞMUR GİBİ GELİYOR

Yurdun çeşitli bölgelerinden paylaşılan hareketsiz duran hayvanların görüntüsü sonrası "Kıyamet alameti" yorumları dikkat çekerken; komplo teorileri ise yağmur gibi yağıyor.

YAPAY ZEKAYA NEDENİNİ SORDUK

Konuyla ilgili ise yapay zekanın yorumu ise dikkat çekti. "Hayvanlar neden hareketsiz kalır?" diye sorduğumuz yapay zeka, şu yanıtı verdi;

"Hayvanların hareketsiz kalmasının çeşitli nedenleri vardır. Bunlar arasında şunlar sayılabilir:

Dinlenme ve Uyku: Hayvanlar, enerji tasarrufu yapmak ve bedenlerini yenilemek için belirli dönemlerde dinlenir veya uyurlar. Bu esnada hareketsiz kalabilirler. Avlanma ve Savunma: Yırtıcı hayvanlar, avlarını yakalamak için hareketsiz kalmayı tercih edebilir. Diğer taraftan, av hayvanları da yırtıcılardan kaçmak için hareketsiz durarak saklanabilirler. Hastalık veya Yaralanma: Hayvanlar, rahatsızlık veya yaralanma durumunda hareketsiz kalabilir. Bu, iyileşmek için gerekli bir tepkidir. Sıcaklık veya Soğuk Hava: Aşırı sıcak veya soğuk hava koşullarında, hayvanlar vücut sıcaklıklarını korumak için hareketsiz kalabilir. Yumurtlama veya Doğum: Dişi hayvanlar, yumurtlama veya doğum sırasında hareketsiz kalabilir. Ambiyans ve Duygusal Durum: Bazı hayvanlar, ortamın stresli veya tehdit edici olduğu durumlarda hareketsiz kalmayı tercih edebilirler.

Bu nedenlerin yanı sıra, hayvanların türüne, yaşına ve diğer çevresel faktörlere bağlı olarak hareketsiz kalma şekilleri değişebilir."