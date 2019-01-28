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Once Upon A Time In Hollywood’dan heyecan yaratan fotoğraflar

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SİNEMA TV  | 28.01.2019 09:00 | Son Güncelleme

Kült filmlerin yönetmeni Oscar’lı isim Quentin Tarantino imzalı Once Upon A Time In Hollywood filminden yeni fotoğraflar yayımlandı.

Ucuz Roman, Kill Bill, Soysuzlar Çetesi gibi filmleriyle tanınan iki Oscar ödüllü yönetmen Quentin Tarantino’nun Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Margot Robbie’nin başrolleri paylaştığı yeni filmi Once Upon A Time In Hollywood filminden yeni fotoğraflar gün yüzüne çıktı.

Once Upon A Time In Hollywood’dan heyecan yaratan fotoğraflar

Kadrosunda Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Margot Robbie gibi isimlerin yer aldığı yılın en çok beklenen filmlerinin başında gelen Once Upon A Time In Hollywood filminden yeni fotoğraflar yayımlandı.
Ucuz Roman, Kill Bill, Soysuzlar Çetesi gibi filmleriyle tanınan iki Oscar ödüllü yönetmen Quentin Tarantino’nun yeni filmi Once Upon A Time In Hollywood filminden ilk defa bu kadar ayrıntılı kareler gün yüzüne çıktı.
Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Margot Robbie’nin başrolleri paylaştığı zengin oyuncu kadrosu olan filmde ayrıca Timothy Olyphant, Luke Perry, Scoot McNairy, Damian Lewis, Dakota Fanning, Kurt Russell, Emile Hirsch, Clifton Collins Jr., Tim Roth, Michael Madsen, Keith Jefferson ve Nicholas Hammond yer alıyor.
DiCaprio, eski bir Western yıldızı olan Rick Dalton karakterine hayat verirken; Pitt de onun dublörü Cliff Booth’u canlandırıyor.
Charles Manson cinayetlerinin yaşandığı 1969 yazında Los Angeles’ta geçen film, eski western türü televizyon dizisi yıldızı Rick Dalton ve uzun süreli dublörü Cliff Booth üzerinden ilerliyor.
Artık tanıyamadıkları Hollywood'ta yollarını bulmaya çalışan ikilinin ünlü yan komşusu ise Manson cinayetlerine kurban giden Sharon Tate olacak. 9 Ağustos 1969'da Los Angeles'taki evinde Manson tarikatı üyeleri tarafından katledilen Tate, öldürüldüğünde 8 aylık hamileydi.
Once Upon a Time in Hollywood filmi, ülkemizde 23 Ağustos’ta vizyona girecek.
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Anahtar Kelimeler:
Quentin Tarantino Leonardo DiCaprio Brad Pitt Margot Robbie

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