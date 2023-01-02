Önemli eş anlamlısı nedir? Önemli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Önemli sözcüğü "önem" kelimesine "+lI" ekinin eklenmesiyle türemiş bir sözcüktür. Kişiler için ehemmiyeti olan durumları ya da kişileri tanımlamak amacı ile cümle içinde kullanılır. Türkçe bir kelime olan önemli kelimesi cümle içinde sıfat göreviyle kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre önemli sözcüğünün anlamları:
Bir kişi için ehemmiyeti olan durumları ya da kişileri tanımlamak amacı ile kullanılan ve önem kelimesinden türeyen önemli kelimesinin eş anlamlı kelimeleri de bulunur. Önemli eş anlamlısı olan kelimeler:
Bu kelimelerin yazılışları birbirinden farklıdır ancak cümle içerisinde önemli kelimesi ile aynı anlama geldiği için kolaylıkla kullanılabilir. Kişiler önemli kelimesi yerine mühim ya da ehemmiyet kelimelerini tercih edebilir.
Önemlinin eş anlamlısı olan birden fazla kelime vardır. Bu kelimeler genel olarak önemliyle aynı anlama sahip olsalar da bazı durumlarda farklı bağlamlarda kullanılabilir. Örneğin bir işin ya da kişinin ne kadar önemli olduğundan bahsederken büyük, ciddi, ehemmiyetli, mühim gibi kelimeleri kullanırken başka bir durumun politik, ekonomik, askerî ya da psikolojik olarak ne kadar önemli olduğundan bahsederken stratejik kelimesi kullanılır. Önemli kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: