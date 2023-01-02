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Önemli eş anlamlısı nedir? Önemli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

02.01.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe yaşayan bir dildir. Toplumsal ilişkiler sayesinde geçmişten günümüze gelişerek ve değişeme uğrayarak kelime haznesini çoğaltmıştır. Türkçenin kelime haznesinde yer alan ve günlük yaşamda sıklıkla kullanılan kelimelerden biri de önemli sözcüğüdür. Önemli kelimesi yerine cümle içinde eş anlamlı kelimeleri de kullanılabilir. Önemli kelimesi önem kelimesinden türeyen bir sözcüktür. Kişiler için önemi olan durum ya da kişileri tanımlamak amacıyla kullanılan önemli kelimesinin eş anlamı nedir?

Önemli eş anlamlısı nedir? Önemli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Önemli sözcüğü "önem" kelimesine "+lI" ekinin eklenmesiyle türemiş bir sözcüktür. Kişiler için ehemmiyeti olan durumları ya da kişileri tanımlamak amacı ile cümle içinde kullanılır. Türkçe bir kelime olan önemli kelimesi cümle içinde sıfat göreviyle kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre önemli sözcüğünün anlamları:

  • Önemi olan
  • Politik, ekonomik, psikolojik ve askerî açıdan önemli olan
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Önemli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Bir kişi için ehemmiyeti olan durumları ya da kişileri tanımlamak amacı ile kullanılan ve önem kelimesinden türeyen önemli kelimesinin eş anlamlı kelimeleri de bulunur. Önemli eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Büyük
  • Ciddi
  • Ehemmiyetli
  • Hayati
  • Majör
  • Mihver
  • Muazzam
  • Mühim
  • Mutena
  • Sayılı
  • Stratejik

Bu kelimelerin yazılışları birbirinden farklıdır ancak cümle içerisinde önemli kelimesi ile aynı anlama geldiği için kolaylıkla kullanılabilir. Kişiler önemli kelimesi yerine mühim ya da ehemmiyet kelimelerini tercih edebilir.

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Önemlinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Önemlinin eş anlamlısı olan birden fazla kelime vardır. Bu kelimeler genel olarak önemliyle aynı anlama sahip olsalar da bazı durumlarda farklı bağlamlarda kullanılabilir. Örneğin bir işin ya da kişinin ne kadar önemli olduğundan bahsederken büyük, ciddi, ehemmiyetli, mühim gibi kelimeleri kullanırken başka bir durumun politik, ekonomik, askerî ya da psikolojik olarak ne kadar önemli olduğundan bahsederken stratejik kelimesi kullanılır. Önemli kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Ömrünün en büyük oyunu maskesi düşünce bitmişti.
  • Ciddi bir gazetede çalışmak için yeterli niteliklere sahip olduğunu sanmıyorum.
  • Bir topluluğun ilerlemesinin en temel unsuru neyin ehemmiyetli olduğunu bilmesidir.
  • Bu bilgiler senin için hayati değere sahip.
  • O yılların majör plak şirketi nasıl oldu da günümüze ulaşamadı?
  • Stratejik bir bölge olması oraya gelen yatırımları da artırıyor.
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